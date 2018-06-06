/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： Kate Spade川金會彭佳慧陳美伶
>rss

美國商會建議再修勞基法 擴增特定責任制

發稿時間：2018/06/06 13:18

最新更新：2018/06/06 13:18

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者潘姿羽台北6日電）台北市美國商會今天發布2018台灣白皮書，建議勞基法應擴增特定責任制，讓專業及管理人員不受工時及加班費限制，且高薪員工也可適用，當工作條件更具彈性，才有發揮創新的空間。

台北市美國商會於2018台灣白皮書建議，當員工的工作職責著重特殊技能或才能，而非投入時間長短；工作內容由其籌備、研發、設計、與他人共同或親自執行；工作成果與他人或個人負責成敗；工作所需的時間、地點及人數由其規劃或調整，就應被視為勞基法第84條之1所涵蓋的員工，也就是應適用責任制，以免被現行法規規範，反而妨礙工作效能。

此外，只要薪資達中位數2倍以上，或是薪資達同一雇主全體員工薪資前15%以上者，也應適用責任制。

台北市美國商會解釋，勞基法新修正版本所提供的工作環境，還是沒辦法符合新一代的專業及管理人士與知識經濟時代雇主的需求，這些員工對於雇主的價值在於工作表現、而非工作時數，他們的工作條件需要有彈性，才能達到雇主期待的創意與創新。

白皮書最後表示，勞基法除了擴增特定責任制，更應進一步修訂，以反映藍領與白領員工的差異性，或至少要區分出薪水在一定等級以上的白領階層，才能鼓勵創新、符合知識經濟時代的產業需求。（編輯：黃國倫）1070606

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
Hito音樂獎直擊

Hito音樂獎直擊

孫越感恩會 眾星追憶

孫越感恩會 眾星追憶

一週重要新聞影像回顧（0527-0602）

一週重要新聞影像回顧（0527-0602）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
Hito音樂獎直擊
Hito音樂獎直擊
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP