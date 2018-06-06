聯合報寶興公司廣告不實 公平會開罰

（中央社記者蔡怡杼台北6日電）公平會今天說，聯合報公司與寶興公司於udnshopping網站銷售的鍋寶不銹鋼電鍋ER-1180商品，宣稱「榮獲國家節能標章」與事實不符，違反公平交易法規定，各處新台幣5萬元罰鍰。



公平會說明，聯合報公司與寶興公司於udnshopping網站銷售的鍋寶不銹鋼電鍋ER-1180商品，廣告宣稱榮獲國家節能標章，給人商品已獲證而得使用節能標章的印象，但據經濟部能源局表示，該商品從未申請節能標章驗證，因此未取得節能標章的使用權。



公平會進一步指出，鍋寶不銹鋼電鍋ER-1180商品廣告於104年7月1日至106年11月7日期間宣稱榮獲國家節能標章，廣告內容與事實不符，足以影響交易決定的商品品質為虛偽不實及引人錯誤之表示，核已違反公平交易法第21條第一項規定。



公平交易委員會今天委員會議通過，聯合報公司與寶興行銷管理顧問公司udnshopping網站銷售的鍋寶不銹鋼電鍋ER-1180商品，廣告宣稱「榮獲國家節能標章」，就足以影響交易決定的商品品質為虛偽不實及引人錯誤之表示，違反公平交易法第21條第一項規定，處聯合報公司及寶興公司各5萬元罰鍰。（編輯：李信寬）1070606