蔬果盛產新解方 中興大學新技術延長保存

（中央社記者朱則瑋台北7日電）中興大學特聘教授林耀東團隊研發出微奈米植物保護製劑與蔬果保鮮材料技術，可延長蔬果保存期限，像是今年盛產的香蕉，就能延長存放時間，提高經濟效益，幫助辛苦農民。



科技部國際產學聯盟（Global Research & Industry Alliance, GLORIA）在台北國際電腦展（COMPUTEX）設專館，其中，專館中展出的中興大學土壤環境科學系特聘教授林耀東團隊的微奈米植物保護製劑與蔬果保鮮材料技術，受到高度矚目。



科技部今天發布新聞稿指出，台灣農產銷售結構中，內銷占49%、而出口僅4%，等於高達47%耗損掉，雖台灣蔬果出口外銷單價遠高於內銷單價，但因為沒有完善的蔬果保鮮技術，導致台灣蔬果出口量遠低於內銷量，且逐年降低。



如果能將盛產期過剩的蔬果轉為高值精品化農產出口品，產值非常可觀，從國外經驗來看，智利的農產品出口市場平均距離為1萬1157公里，出口值在全球占比為5.3%，紐西蘭的出口市場平均距離為1萬765公里，全球占比為1.6%，台灣的出口市場平均距離只有1793公里，占全球出口值僅0.1%。



中興大學教授林耀東團隊研發的新技術，能夠有效降解蔬果荷爾蒙，並可與各式包材、紙箱、貨櫃基座隔間板材等結合，以今年盛產的香蕉為例，在常溫、常壓下可有效延長香蕉常溫櫥架壽命達23天，讓高值蔬果成功保鮮遠距外銷。這項技術已達商業化應用程度也有技轉實績，將透過COMPUTEX展示期間，跟更多廠商洽談技轉與合作投資。



林耀東指出，保鮮雖然重要，但農產品質不佳就算保鮮也無用，因此，團隊開發了無毒、高效、低成本的微奈米植物保護製劑，可取代農藥，有效防治作物病害。目前會持續在健康種苗、植物保健、農產保鮮上，研發更多環境友善的微奈米材料與技術，希望翻轉台灣成為世界高值精品蔬果創新研發及產銷中心。（編輯：張均懋）1070607