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世足賽打擊盜版 愛爾達採必要法律行動

發稿時間：2018/06/08 14:34

最新更新：2018/06/08 14:34

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（中央社記者吳家豪台北8日電）第21屆FIFA世界盃足球賽開踢進入倒數，新媒體業者愛爾達除備戰轉播外，也動員查緝侵權盜版，對於任何未經授權的違法使用行為，將採取一切必要的法律行動。

第21屆FIFA世界盃足球賽（FIFA World Cup）將於6月14日於俄羅斯首都莫斯科點燃戰火，愛爾達除提供完整64場賽事的直播服務外，並將提供4K UHD超高畫質的轉播服務。

愛爾達表示，為防止不肖廠商搶搭世界盃足球賽的商機，大做無本生意，損害合法轉播商的權益，愛爾達全體總動員並結合國際足球總會（FIFA）、中華電信、華視及查盜版志工的力量，一起打擊盜版，捍衛合法版權。

本屆世界盃足球賽，FIFA特別要求各國轉播商加強打擊盜版與查緝商標侵權等維權措施。除了開闢盜版侵權通報平台外，FIFA也在全球各地廣邀志工來協助打擊盜版。

愛爾達執行長陳怡君說，基於保護智慧財產權的立場及捍衛FIFA的專屬授權，愛爾達一定會全力打擊盜版侵權；愛爾達已動員全體員工及外部力量，全天候監看查找盜版侵權網站與媒體，一旦發現任何侵權情況，愛爾達將採取一切必要的法律行動，呼籲盜版業者勿心存僥倖。

陳怡君表示，有關世界盃足球賽的標誌、吉祥物圖像、獎盃圖像等皆屬官方素材，未經FIFA的審核授權，不能擅自使用，她提醒各界注意，以免誤蹈法網。（編輯：郭萍英）1070608

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