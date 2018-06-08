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國票金不買銀行了 擬與日資設網銀

發稿時間：2018/06/08 20:20

最新更新：2018/06/08 20:20

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（中央社記者田裕斌台北8日電）金管會擬開放2張純網路銀行執照，國內業者躍躍欲試，國票金控今天發布重大訊息，宣布與日本知名網路銀行簽署非拘束性意向書，共同研議在台灣設立純網路銀行的可行性。

國票金目前由於旗下只有票券及證券，獲利能力較其他金控相對薄弱，一直以來也想以購併銀行的方式補足獲利引擎，包括京城銀行、三信商銀都曾被點名；不過隨著金融監督管理委員會開放國內設立2家純網路銀行後，國票金內部策略改變，有意與外資合設純網銀。

外界推估，與國票金合作的日本純網銀將是樂天、LINE其中之一，其中尤以樂天的可能性最大，樂天自2010年起全力發展電子銀行業務，目前服務內容包括存款、外匯、投資信託、證券、信用卡、房貸等都有涉獵。

但國票金表示，基於保密協定，目前還不方便透露合作對象。

分析師認為，國票金長期缺乏銀行、壽險主要金控獲利引擎，獲利能力在15家金控中經常居後段班，雖然長期以來一直釋出購併銀行或壽險的意願，但至今未能如願，在主管機關表態開放2家純網銀執照後，由於純網銀可承作目前商業銀行幾乎所有可承作的業務，加上建置成本相對低，讓國票金決定改弦易轍，以純網銀作為進入商銀業務的切入點。

金管會4月26日宣布開放設立純網銀，以2家為限，要求發起人中至少有1家銀行或金控公司，且持股比率需達5成以上。目前正徵詢外界意見，預計今年6月底前完成公聽會，10月底前公布所有法規，11月受理申請，明年5月公布核准名單。

外傳中華電信與台銀、兆豐銀要組隊爭取純網銀執照，不過，兆豐銀高層日前透露，目前仍未有進度。（編輯：林孟汝）1070608

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