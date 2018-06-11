廠商憂心缺電 可成：備載容量個位數很危險

（中央社記者吳家豪台南11日電）針對台灣缺電問題，金屬機殼廠可成董事長洪水樹表示，台灣電力備載容量率應該要更高，現在只有個位數很危險；如果核電、燃煤發電都不要，他笑說「大概要多買一點蠟燭」。



可成今天舉行股東常會，媒體問及洪水樹對台灣缺電的看法，洪水樹說，這個議題已經談了很多年，各方面的意見也很充分表達；台灣是獨立電網，只能自給自足，不像歐盟，因此沒辦法從鄰近地區買電；在這樣的環境下，台灣電力備載容量率應該要更高，現在只有個位數，「是很危險的」。



針對核能發電存廢，洪水樹認為，這不是簡單的問題，牽涉範圍很廣，就算不要核電，也應該要有足夠時間準備替代方案。



洪水樹說，目前除了核電之外，較穩定的電力來源只有燃煤發電，如果核電、燃煤發電都不要，他打趣表示，「大概要多買一點蠟燭」。



中國國民黨立法院黨團日前質疑，政府的能源政策缺乏考量極端氣候，電力備載容量率無法撐過夏季。台電說，發電機組將陸續完成歲修，夏季備轉容量率預計有5到6%，努力維持穩定供電。



根據台電供電燈號定義，備轉容量率在大於或等於10%時，系統供電餘裕充足，在10%至6%之間，都是處於供電吃緊狀況，備轉容量率若小於或等於6%，代表已經進入供電警戒。（編輯：林沂鋒）1070611