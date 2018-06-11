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馬英九：台灣實際上已經缺電

發稿時間：2018/06/11 12:18

最新更新：2018/06/11 12:18

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（中央社記者謝佳珍台北11日電）前總統馬英九今天表示，反核廢核早就不是世界趨勢，台灣實際上已經缺電，應該思考核一、核二、核三除役是否再考慮，核四一定要恢復運轉，否則北部缺電問題無法解決。

馬英九上午出席第5屆兩岸經濟論壇致詞時表示，最近這一、兩年台灣的外人投資少，和缺電問題有很大關係。民主進步黨的能源政策是2025年做到非核家園，完全排除核電，且納入電業法，把自己手腳綁起來的作法，非常不聰明。

談到深澳電廠環評通過，馬英九表示，台灣有已經建好的核能四廠，兩個機組完成一個，另外一個也快完成，一年發電193億度，超過深澳電廠，且不會污染，為什麼不用？

馬英九說，2011年日本核災後，台灣反核聲音越來越大，2013年3月的反核大遊行有12萬人參加，但今年3月卻只有2000人，為什麼，因為整個環境變了。

他表示，全世界沒有人在反核了，反碳的很多，且核能機組越來越多；日本發生福島核災時，當時全世界有435座核能機組，現在有450座，預計10年內世界核能機組超過500座，反核廢核早就不是世界趨勢。

馬英九說，台灣實際上已經缺電，要思考是否繼續推動非核家園，非核家園不是不可以，但不要把日期訂死，可以做，但應該是在不缺電不限電、維持合理電價、達成對國際社會減碳的承諾等條件完成，再發展綠能比較沒話說，否則會造成傷害。

他主張，能源必須要夠（充分供應）、穩（供電穩定）、廉（價格合理）、潔（排碳少），這4個條件滿足，才是好的能源，核能有這個條件。（編輯：林淑媛）1070611

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