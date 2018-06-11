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馬英九批廢核 經長：核廢料處理是嚴肅議題

發稿時間：2018/06/11 15:35

最新更新：2018/06/11 16:02

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前總統馬英九（圖）11日在台北張榮發基金會國際會議中心，出席2018第5屆兩岸經濟論壇開幕活動，致詞時，對台灣經濟提出建言。中央社記者施宗暉攝 107年6月11日前總統馬英九（圖）11日在台北張榮發基金會國際會議中心，出席2018第5屆兩岸經濟論壇開幕活動，致詞時，對台灣經濟提出建言。中央社記者施宗暉攝 107年6月11日

（中央社記者廖禹揚台北11日電）前總統馬英九今天表示，反核廢核早就不是世界趨勢，應重新考慮核電廠問題。經濟部長沈榮津表示，核廢料是各界關注的嚴肅議題，要找到處理方式，才能談核能。

馬英九上午出席第5屆兩岸經濟論壇致詞表示，台電實際上已經缺電，應該重新思考核一、核二、核三是否除役，核四一定要恢復運轉。

經濟部長沈榮津下午出席物聯網資安標準認驗證制度公開說明會，會前受訪對此回應，核能相關的一個嚴肅議題是「核廢料」，「各縣市每個都不要」，若要談核能，新機組運轉再產生的核廢料應該怎麼處理，應該要先找到方法。

「物聯網設備資安認驗證制度公開說明會」11日在台大醫院國際會議中心舉行，經濟部長沈榮津（左起）與國家通訊傳播委員會（NCC）主委詹婷怡等產官學界代表出席與會。中央社記者鄭傑文攝　107年6月11日「物聯網設備資安認驗證制度公開說明會」11日在台大醫院國際會議中心舉行，經濟部長沈榮津（左起）與國家通訊傳播委員會（NCC）主委詹婷怡等產官學界代表出席與會。中央社記者鄭傑文攝　107年6月11日

沈榮津重申，非核家園已入法，行政部門一定要按照立法院決議，將核一、核二、核三如期除役，也有義務做好電力穩定供應。

對於工商企業界反映備轉容量率只有個位數「太低」，沈榮津表示，目前大修機組都已歸隊，核二2號機也正在升載中，目前發電能力已達57萬瓩，雖然備轉容量率維持在5%到6%，但備轉容量有200萬瓩以上，不致缺電。

而按照經濟部規劃，明年可達到備轉容量率10%、備用容量率15%目標，沈榮津說，會努力讓工商企業界安心、放心在台灣經營。（編輯：林沂鋒）1070611

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