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南韓交易所遭駭 加密貨幣價格大跌

發稿時間：2018/06/11 16:41

最新更新：2018/06/11 16:41

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（中央社香港11日綜合外電報導）南韓交易所Coinrail上週末遭駭，數位貨幣的安全性再度引發關切後，加密貨幣今天在亞洲大跌。

日本Coincheck公司1月遭駭，損失超過5億美元數月後，輪到Coinrail遭駭。

Coinrail並未說明上週末損失的貨幣價值，但指出正與當局和其他貨幣開發商合作，追緝罪魁禍首。

交易超過50種加密貨幣的Coinrail公司另表示，已凍結包括Fundus X、Aston、Enper等所有曝險貨幣，而其他貨幣則離線放置在「冷錢包」（cold wallet）。

由於交易商擔憂投資安全性，消息一出，造成加密貨幣崩跌，比特幣（Bitcoin）大跌約13%，乙太幣（Ethereum) 重挫12%，瑞波幣（Ripple）慘跌近20%。

OANDA亞太交易部門負責人殷尼斯（Stepheen Innes）說：「（加密貨幣）市場交投如此清淡，且主要是散戶，這些人很容易因部位而受驚嚇。真的不用多少錢，就能大大撼動市場。」

比特幣僅花11個月，就從不到1000美元暴衝到2017年底近2萬美元的歷史高點，加密貨幣在那以後重摔。目前比特幣價格約6780美元。（譯者：羅苑韶/核稿：徐崇哲）1070611

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