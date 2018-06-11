NCC經濟部推物聯網資安驗證 公布標準規範

（中央社記者廖禹揚台北11日電）國家通訊傳播委員會（NCC）與經濟部今天共同公布影像監控系統、無線IP CAM、Wi-Fi AP、有線電視數位機上盒的資安技術標準與檢測規範，預計8、9月將有實驗室取得認證的資格。



經濟部工業局說明，由於這次公布標準規範品項與NCC列管的射頻器材相關，因此與NCC共同推動，今天舉辦「物聯網資安標準認驗證制度公開說明會」，發布相關資安技術標準、檢測規範及實驗室認驗證制度，並正著手與全國認證基金會（TAF）合作推動國內實驗室取得認證，預計8、9月時將有實驗室取得可做相關產品認證的資格。



業者通過實驗室認證後，即可取得相關NCC認證標章。



今天的說明會中並宣示，明年度將提出無線射頻設備與智慧巴士車載系統的認驗證制度，今天說明方向，邀集國內產官學研領域凝聚共識。工業局表示，無線射頻設備制度將繼續與NCC合作，智慧巴士車載系統部分正在尋求與相關部會合作，避免規定疊床架屋，預計明年第3季會正式公布。



經濟部長沈榮津出席說明會致詞時表示，物聯網資安議題備受重視，攸關經濟與基礎設施安全，也是發展數位經濟的基礎，透過制定物聯網資安環境標準，也希望推升國內資安產業自主研發能量，從資安技術、標準制定、檢測能量三面向完備產業生態系統，並從資安軟體整合連網硬體優勢，提升產業國際競爭力。（編輯：林興盟）1070611