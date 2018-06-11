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伊織毛巾海外首店選台灣 日本社長為這原因

發稿時間：2018/06/11 19:03

最新更新：2018/06/11 19:03

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（中央社記者江明晏台北11日電）日本「伊織」今治毛巾專賣店首度在海外展店，就選擇台灣市場，伊織社長村上雄二今天表示，在日本接觸到很多台灣觀光客詢問「能不能在台灣買到」，促使他萌生來台展店的想法。

日本「伊織」今治毛巾專賣店創立於2012年，發源於日本四國愛媛縣北部的今治市，受惠當地氣候和水質，今治市承繼120年的工藝，發展成日本國內最大規模的毛巾生產地。

「伊織」今治毛巾專賣店從最北的北海道札幌市到九州南端的福岡市，在日本共有21個營業據點，首度進軍海外市場就選擇台灣，由台灣誠品書店合作引進。

今天在台展店記者會上，日本獨有的「毛巾品評師」也一同訪台，現場實驗「五秒沉降法」，展現毛巾強大吸水力，並分享讓毛巾「越洗越蓬鬆」，不讓黴菌孳生的毛巾保養方法，呈現日本職人對細節的堅持。

伊織社長村上雄二接受中央社記者訪問時表示，在日本「伊織」接觸到很多台灣觀光客，不少台灣客人都詢問在台灣能不能買得到，促使他萌生想要把這個品牌引進台灣的想法，並攜手誠品書店合作在台拓展據點。

談及與誠品的合作契機，村上雄二提到，4、5年前來台考察時，接觸到誠品書店，對誠品的經營模式、待客之道印象深刻，當下就認為，「如果在台灣展店一定要跟誠品合作」。

以待客之道為例，村上雄二坦言，在台灣到處逛逛，發現有些店員會玩手機，但台灣誠品的店員很認真、熱情，這次在台灣展店的伊織店員也同樣以充滿笑容、有熱忱的方式向顧客說明，讓人印象深刻。

他特別提到，誠品董事長吳旻潔本身就是「伊織」今治毛巾的愛用者，與她相談甚歡，他也感覺到，來誠品消費的顧客會重視商品的故事背景以及製造過程，「伊織」想要把日本精緻工藝帶給客人，把喜歡享受品味生活的主張推廣出去，而這一點與誠品的理念不謀而和。

誠品近幾年陸續代理60多個品牌來台展店，誠品書店副總經理林婉如表示，這次代理「伊織」毛巾來台，今年底打算在台拓展5至8家據點，會優先考慮誠品通路，後續也計劃在香港拓店。

村上雄二也表示，這已是他第6、第7次訪台，幾乎都是因為工作出差，還曾經參與愛媛松山和台北松山的交流合作。在台北，他比較常待在信義區，「覺得非常漂亮、規劃很好」，但也特別喜歡台北的巷弄，聽誠品工作人員說覺得日本建築漂亮，他反而認為台灣巷弄建築「有趣」、「更有意思」。對於台灣人熱情親切的待人感受更是深刻，「有時候也會嚇一跳，人怎麼這麼好？」（編輯：趙蔚蘭）1070611

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