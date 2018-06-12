5月空運出口電商往來暢旺 物流業吃補

（中央社記者韋樞台北12日電）5月台灣出口達291億美元，創歷年單月第3高，運輸物流業者營收表現更亮麗，其中空運部分幾乎有雙位數成長。業者表示，新興科技運用、行動裝置效應、電商和包裹轉口帶動業績成長。



財政部統計5月台灣出口291.2億美元，創歷年單月第3高，年增14.2%，月增8.9%；累計前5月出口1355.8億美元，年增率11.2%。財政部表示，5月出口表現與近期的天氣一樣熱，超乎預期，若剔除今年2月春節因素後，年增率為連續6個月雙位數成長。



運輸物流業者的5月營收更是明顯。台驊5月營收新台幣9億6598萬元，創歷史次高，年增6.85%，月增11.78%。累積前5月合併營收為42.73億元，年增1.47%。



就業務別分析，前5月各業務別營收及佔比，分別為海運進出口業務24億2672萬元，占比56.79%，年減3.71%；空運進出口業務12億1964萬元，占比28.54%，年增14.14%；物流業務6億2648萬元，占比14.66%，年增0.70%。



值得一提為空運部分，台驊總經理萬心寧表示，5月空運營收2.9億元，年成長高達22.02%，月增10.55%，表現亮麗。尤其台驊集團為台灣空運出口第3名的貨運承攬業者，5月分空運成長，主要是電子零組件受惠新興科技運用及行動裝置效應年增率達15.9%。



萬心寧指出，台驊長期布局亞洲，除持續增設據點外也以供應鏈管理模式，將上下游產業無縫整合，為電子業提供專業物流服務，預期下半年電子上游產業仍維持暢旺，空運營收仍將繼續成長。



國際貨運承攬業者捷迅自去年起新增中國大陸空運來台轉口的電商包裹運送服務後，整體營收表現逐漸回穩，今年5月營收2億4590萬元，年增12.96%，月增15.63%。



捷迅分析，今年前5月電商客群的營收占比已逾40%，台灣地區前5月營收成長更超過168%，電商帶來的國際空運包裹商機相當明顯；原有的電子業客群更從今年4月起增加新客戶，並配合空運及香港倉儲轉運中心為主，捷迅將更著重發展電商及包裹轉口空運業務，以期為客戶提供更即時服務。（編輯：楊凱翔）1070612