中興通訊繳清14億美元罰單前 美不解禁

（中央社華盛頓11日綜合外電報導）中國第2大電信設備生產商中興通訊與美國商務部達成和解，獲允與美國企業恢復商業往來，相關細節今天曝光；商務部表示，在中興通訊繳清14億美元天價罰單前，不會解除禁令。



路透社報導，這家公司數天前才同意支付10億美元罰款、撤換管理階層並遵守其他條件。商務部說，在中興通訊（ZTE）繳清罰款，並將4億美元存入美國指定銀行的託管帳戶前，不會解除美國企業不得向這家公司供應零件的禁令。



中興通訊並未立即應要求置評。



川普政府7日與這家公司達成和解，使垂死的中興通訊獲得一線生機。



根據6月8日簽署的21頁命令，中興通訊必須在30天內改組兩家公司實體的董事會。商務部今天在網站上公布這份命令與和解協議。



中興通訊必須全面撤換高階副總裁以上的領導階層成員，並拔除任何與不當行為有關的高階主管或職員。



根據和解協議，中興通訊將支付總計17億美元的民事罰款，其中包括依照2017年3月協議支付的3億6100萬美元、10億美元罰款及將存入托管帳戶的4億美元。



4億美元將存放在美國銀行帳戶10年，倘若中興通訊在此期間未遵守協議，這筆錢將歸商務部所有。10年後若未出現違規情事，這筆保證金將歸還給中興通訊。



根據命令，中興通訊必須向商務部詳述中國政府對這家公司的所有權和控制權，包括公股和私股。



商務部也將在30天內指派一個特別小組，監督中興通訊和全球各地子公司是否履行協議，時間長達10年。



根據協議，中興通訊也同意允許美國政府擁有更容易檢視公司貨物是否符合法規的管道。



此外，中興通訊必須在180天內，以中英文在網站公布旗下產品使用美國零件的數量。



中興通訊不得直接或間接採取任何行動或發表任何公開聲明，否認相關指控。



川普對中興通訊網開一面，引發國會議員反彈，他們說中興通訊威脅美國國安，矢言不會放棄立法制裁這家公司。（譯者：劉文瑜/核稿：鄭詩韻）1070612