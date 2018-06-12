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美中貿易交鋒 和大沈國榮：雷聲大雨點小

發稿時間：2018/06/12 11:09

最新更新：2018/06/12 11:09

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（中央社記者鍾榮峰台中12日電）科學園區同業公會理事長、和大董事長沈國榮表示，若美中貿易戰開打，中國大陸會吃虧，不過應是「雷聲大雨點小」，最終美中會互得一些利益。

和大今天上午在台中舉行股東會，會後沈國榮接受媒體採訪。

觀察美中貿易戰可能態勢，沈國榮接受中央社記者詢問表示，中國大陸對美國整年出口外銷金額估5500億美元，美國對中國大陸外銷出口金額約1600億美元，若美中貿易戰開打，中國大陸會吃虧一點，因為不容易轉移分散外銷市場，且中國大陸欠缺半導體產業實力。

不過沈國榮表示，美中貿易交鋒應該是「雷聲大雨點小」， 最後美國和中國大陸可互相得到一些利益。

他以電動車大廠特斯拉（Tesla）為例指出，以往外資在中國大陸汽車投資不能上限到49%，技術有被迫讓出的風險，現在中國大陸開放汽車業投資上限，特斯拉在中國可以獨資，對特斯拉具有吸引力，中國大陸市場也可更自由化。

展望電動車發展趨勢，沈國榮表示，和大相關產品也開始向美國品牌車廠福特送樣，和大期待在美國和歐洲擴產。他也透露，中國大陸電動車廠也持續接洽和大合作。

法人表示，中國大陸去年賣出500萬輛電動車，包括小米、小鵬汽車、吉利、比亞迪等，積極布局電動車領域，和大已取得中國大陸電動車訂單。（編輯：楊凱翔）1070612

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