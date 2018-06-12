花蓮連二震 原能會：核能電廠未受影響

（中央社記者潘姿羽台北12日電）花蓮連二震，芮氏規模均達4.6，行政院原子能委員會表示，兩場地震均未達各核能電廠地震儀動作設定點，機組正常運作、未受地震影響。



昨天23時42分台灣東部海域發生芮氏規模4.6有感地震，今天4時52分花蓮縣近海再次發生芮氏規模4.6有感地震；原能會在地震發生後第一時間掌握到各個核電廠的情形，確認安全無虞後，也立即對外發布即時資訊。



原能會副主委邱賜聰表示，原能會為了確保核電廠安全，除了設有核安監管中心，24小時監看核電廠的運轉情形，且在核一、核二、核三廠都有駐廠人員，以便隨時掌握最新情況；這次也靠核安監管中心值班人員馬上跟各電廠聯繫，原能會才能在地震發生後一小時內，即時發布訊息。



原能會核管處副處長李綺思進一步說明，地震儀動作設定點有不同的分級，當地震達到一定規模，地震儀就會開始記錄、分析頻譜，現場人員也會啟動對應的標準作業程序；不過，花蓮這兩次地震均未達地震儀動作設定點，經現場人員確認後，機組正常運作、未受地震影響。



至於外界關注的核二廠2號機再起動情形，根據台電資料，截至11日下午2時30分止，發電量近60%、供電約58萬瓩。



李綺思表示，原能會高度關注核二廠2號機的起動與安全，因此額外派員24小時現場查核機組升載期間的關鍵步驟執行情形，以及相關安全系統功能測試作業，會持續監看到機組滿載並穩定供電為止。（編輯：楊玫寧）1070612