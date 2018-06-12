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電動機車市場爭霸 光陽新車款不到3萬

發稿時間：2018/06/12 18:21

最新更新：2018/06/12 18:21

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（中央社記者田裕斌台北12日電）電動機車大戰漸趨白熱化，光陽工業(Kymco)今天正式推出電動機車車款及資費方案，其中，較平價的的Nice 100 EV補助後售價殺破新台幣3萬元，以價格挑戰Gogoro地位。

光陽今天一次推出New Many 110 EV及Nice 100 EV兩款輕型電動機車，其中，New Many 110 EV分Noodoe導航版及都會版，定價分別為7.98萬元、7.48萬元，扣除二行程新購補助後，只要4.78萬元及4.28萬元；Nice100 EV定價6.18萬元，扣除補助後，售價只要2.98萬元。

光陽表示，新車將內含1顆核心電池及1顆租賃交換電池，租賃電池月租費299元，月可騎1000公里基本里程，額外每騎1公里付費1元，若在外使用IONEX快速充電站，只要1小時就可充飽100%電量，每次收費10元，若在IONEX換電站租用共享電池，每次40元，不用綁定月租費方案。

光陽總經理王定義說，New Many 110 EV預計在8月上市，Nice 100 EV則將在10月上市，隨車的核心電池將提供5年保固，電動馬達則提供10年保固。

相對應主要競爭對手Gogoro，入門款的Gogoro S2補助後價格3.98萬元，不過性能與125cc普通重型機車相當，全車系極速都可在時速88公里以上。

Gogoro資深行銷總監陳彥揚指出，125cc機車目前仍是市場主流，市占率超過7成，包括速度、續航力才是消費者最關心的事，Gogoro在定速時速40公里的前提下，續航力可達100公里，從電動機車市占率超過9成的現況看來，符合主要客群需求。

根據光陽提供的規格表，New Many 110 EV使用輪邊直驅直流無刷變頻馬達，功率可達3200瓦(W)，極速時速59公里，在以時速30公里定速行駛下，可行駛60公里；New Many 110 EV則是使用直流無刷輪轂馬達，功率1500瓦，極速時速45公里，以時速30公里定速行駛下，續航力64公里。（編輯：林孟汝）1070612

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