電動機車市場爭霸 光陽新車款不到3萬

(中央社記者田裕斌台北12日電)電動機車大戰漸趨白熱化,光陽工業(Kymco)今天正式推出電動機車車款及資費方案,其中,較平價的的Nice 100 EV補助後售價殺破新台幣3萬元,以價格挑戰Gogoro地位。



光陽今天一次推出New Many 110 EV及Nice 100 EV兩款輕型電動機車,其中,New Many 110 EV分Noodoe導航版及都會版,定價分別為7.98萬元、7.48萬元,扣除二行程新購補助後,只要4.78萬元及4.28萬元;Nice100 EV定價6.18萬元,扣除補助後,售價只要2.98萬元。



光陽表示,新車將內含1顆核心電池及1顆租賃交換電池,租賃電池月租費299元,月可騎1000公里基本里程,額外每騎1公里付費1元,若在外使用IONEX快速充電站,只要1小時就可充飽100%電量,每次收費10元,若在IONEX換電站租用共享電池,每次40元,不用綁定月租費方案。



光陽總經理王定義說,New Many 110 EV預計在8月上市,Nice 100 EV則將在10月上市,隨車的核心電池將提供5年保固,電動馬達則提供10年保固。



相對應主要競爭對手Gogoro,入門款的Gogoro S2補助後價格3.98萬元,不過性能與125cc普通重型機車相當,全車系極速都可在時速88公里以上。



Gogoro資深行銷總監陳彥揚指出,125cc機車目前仍是市場主流,市占率超過7成,包括速度、續航力才是消費者最關心的事,Gogoro在定速時速40公里的前提下,續航力可達100公里,從電動機車市占率超過9成的現況看來,符合主要客群需求。



根據光陽提供的規格表,New Many 110 EV使用輪邊直驅直流無刷變頻馬達,功率可達3200瓦(W),極速時速59公里,在以時速30公里定速行駛下,可行駛60公里;New Many 110 EV則是使用直流無刷輪轂馬達,功率1500瓦,極速時速45公里,以時速30公里定速行駛下,續航力64公里。(編輯:林孟汝)1070612