國巨：公開收購君耀-KY 已達最低數量

（中央社記者鍾榮峰台北12日電）被動元件大廠國巨今天表示，公開收購君耀-KY已達最低收購數量，本次公開收購條件已成就。



國巨今天晚間公告，公開收購君耀-KY普通股應賣股數，今天總計2333萬5306股，已達最低收購數量2309萬5592股，本次公開收購條件已成就。



國巨4月27日召開臨時董事會，通過公開收購君耀-KY普通股，每股新台幣73元為對價，公開收購期間從5月4日到6月21日止。



國巨擬公開收購君耀-KY全數普通股約4610萬股，預計總收購金額上看新台幣約33.65億元。國巨指出，雙方為合意協議。



國巨先前表示，公開收購君耀-KY的目的，包括增加產品組合，提供客戶在被動元件產品的一次購足服務，同時強化國巨在車用電子及工業規格利基型市場布局等。



法人指出，君耀-KY客戶群高達2000多個，君耀-KY前3大客戶包括中國大陸海康威視、中興康訊和浙江正泰，前3大客戶業績占比約18%到20%。中國大陸占君耀-KY整體業績比重約85%到88%。



君耀-KY產品主要以基地台和通訊類、智慧電表、安防監控三大應用為主，個別業績比重大約3成多。法人表示，君耀-KY已經切入中國大陸電動車廠商，應用在電池管理充放電線路保護。（編輯：張均懋）1070612