/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 川金會AIT納達爾G7
>rss

核二2號機擬晚間8時解聯檢測 估11時恢復併聯

發稿時間：2018/06/12 19:16

最新更新：2018/06/12 19:16

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者郭幸宜台北12日電）日前才併聯發電的核二2號機今晚預計8時解聯檢測，台電表示，主因是核二2號機執行開關場輸電線路紅外線測試時，部分零組件溫度偏高，將安排調整，預計深夜11時恢復併聯發電。

核二2號機8日併聯發電後，經數日運轉後，今天發電量已達到6成、達58萬瓩，但下午發電量卻下滑至3成，傍晚6時發電量更只剩18%。

台電發言人徐造華表示，核二2號機今天持續安排測試運轉，但執行開關場輸電線路紅外線測試時，主變壓器到開關場入口引接線A相夾板溫度偏高，因而安排在今晚8時進行調整，2號機將配合解聯，並於晚上11時恢復併聯發電。

徐造華強調，核二2號機降載、解聯，主要是檢查內部引接線與A相夾板有無狀況，並非機組有問題，等到檢測無誤後，就會恢復併聯。台電一切以安全為優先考量，並按照標準程序作業，確保機組安全運轉與穩定，並逐漸讓機組功率提升至滿載。

核二廠2號機組於2016年5月16日完成大修，進行併聯測試時，發電機避雷器絕緣故障跳機，停機超過600天；今年2月5日台電提出再運轉申請，原子能委員會3月20日同意，但3月28日因蒸氣控制閥出狀況又跳機；台電4月9日二度向原能會提再轉申請，經召開多次審查小組會議，並到現場視察後，6月5日同意機組再轉。（編輯：林興盟）1070612

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
川金會新加坡現場直擊

川金會新加坡現場直擊

高雄車站新站先睹為快

高雄車站新站先睹為快

Hito音樂獎直擊

Hito音樂獎直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
川金會新加坡現場直擊
川金會新加坡現場直擊
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP