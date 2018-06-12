梅雨恐釀災 經部抗旱防汛一起來

（中央社記者廖禹揚台北12日電）近日午後雷陣雨稍微紓緩緊澀水情，但中央氣象局預估，明天將有顯著梅雨鋒面靠近，可能發生致災性豪雨，經濟部除抗旱外也投入防汛工作，嚴加整備。



經濟部水利署副署長王藝峰受訪表示，自6月10日至今，台灣水氣豐沛，午後雷陣雨估計在整體集水區可帶來1780萬噸進水量，其中石門水庫估進帳320萬噸，約可供新北、桃園地區2天用水量，南部的曾文、烏山頭及南化水庫則預估進帳530萬噸，約可供當地5天用水量。



去年8月至今降雨狀況不理想，台南、澎湖都亮一階限水黃燈，高雄與桃園則亮水情稍緊綠燈，水利署透過區域調度、自來水減壓、農業供灌期程調整、產業自主節水等措施，達成5月底全台不進入三階限水目標；目前目標在6月底前全台不進入三階限水，且要順利完成北部一期稻作最後供灌工作。



但在抗旱同時，水利署也積極投入防汛工作。中央氣象局預測，明天起受鋒面及西南氣流影響，上午起由南到北都會逐漸降雨，迎風面的西半部可能有大雨或豪雨發生，這波鋒面及西南氣流將持續影響至18日。



王藝峰表示，因應氣象局預測，13日起可能發生致災性豪雨，水利署11日已三級開設水災應變小組，要求各河川局檢點所有抽水機、在建工程、防汛缺口及施工破堤整備情形，並確認各縣市政府抽水機、抽水站所需油電是否充足，相關人員編組是否到位，並對全台防汛志工下達動員令。



水利署各河川局也與縣市政府成立督導小組，將防汛熱點資料轉知各地方政府，並向各縣市首長提供水情資料。水利署並引進模擬模式，可根據氣象預報，提前3小時通知縣市政府可能發生淹水地點，以利提前準備。（編輯：鄭雪文）1070612