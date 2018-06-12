侵權官司解決 小米將在印度推聯發科晶片手機

（中央社記者康世人新德里12日專電）印度媒體報導，聯發科技公司幹部表示，與愛立信的侵權官司已經解決了，北京小米科技公司可自由使用聯發科晶片組，很快會在印度推出聯發科晶片組新手機產品。



印度媒體「行動印度人」（The Mobile Indian）11日刊出上述報導，這個媒體近日受聯發科邀請赴台北採訪，訪問聯發科財務長顧大為。



顧大為在受訪時表示，與愛立信公司（Ericsson）的侵權官司已成陳跡，事情已經解決了，小米可自由使用聯發科晶片組。



他說，小米很快就會推出採用聯發科晶片組的智慧型手機。



不過，顧大為沒有透露小米採用聯發科晶片組新款智慧型手機細節，但「行動印度人」認為，預計聯發科Helio P22晶片組可能會被小米新款智慧型手機採用。



小米在印度主打性能價格比高的智慧型手機，成功擊敗韓國三星（Samsung），成為印度市場占有率第一的手機品牌；而小米以往在印度市場賣得比較好的手機，許多機型都採用聯發科晶片組。



不過，愛立信在印度控告小米、Micromax等未經允許採用愛立信專利的智慧型手機侵權，印度最高法院2014年裁定，小米禁止在印度販售採用聯發科晶片組的智慧型手機，這迫使小米只能銷售搭載高通晶片的手機。



小米最後一款搭載聯發科晶片組的手機是紅米Note4，於2016年8月在中國發表。



根據市場調查機構「國際數據資訊」（IDC）的報告，小米今年繼續稱霸印度智慧型手機市場，2018年首季市占率從前一季的26.8%成長到30.3%，而三星的同期市占率則從25.1%下滑到24.4%，雙方差距擴大。（編輯：郭中翰）1070612