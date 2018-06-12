HTC魯少綸獲身分證設計獎 王雪紅發信表揚

內政部「身分證明文件再設計」得獎作品12日揭曉，獲「設計獎」的設計師魯少綸其實在手機大廠宏達電服務，擔任HTC Sense主視覺設計師已有8年之久。（宏達電提供）中央社記者江明晏傳真 107年6月12日

（中央社記者江明晏台北12日電）內政部「身分證明文件再設計」得獎作品今天揭曉，獲「設計獎」的設計師魯少綸在宏達電擔任HTC Sense主視覺設計師，宏達電董事長王雪紅今天也向全體員工發布內部信表揚魯少綸。



內政部「身分證明文件再設計」昨天公布得獎名單，設計師魯少綸的作品「形｜SHAPE」勇奪最大獎「設計獎」，作品也將會成為日後新式身分證設計的重要依據。魯少綸在國內手機大廠宏達電(2498)服務，擔任HTC Sense主視覺設計師已有8年之久。



宏達電董事長王雪紅今天向全體員工發布內部信表揚魯少綸，她表示，要跟大家分享一個令人開心的好消息，很高興今天HTC團隊的同仁魯少綸（Vance Lu），拿下內政部「身分證明文件再設計」活動最大獎「設計獎」。



王雪紅說，HTC團隊擁有許多像Vance這樣才華洋溢的優秀人才，公司的設計跟文化也一直都是以創新跟突破為中心，對於Vance在工作之餘能夠有這樣的成就，感到十分榮幸與驕傲。（編輯：林孟汝）1070612