特斯拉挑戰一籮筐 全球裁員9%降成本

（中央社記者尹俊傑紐約12日專電）電動車大廠特斯拉今天宣布將裁員約9%，期望在打造大眾市場車款Model 3的關鍵時期轉虧為盈。特斯拉近年大舉徵才，Model 3卻面臨「難產」，獲利挑戰重重。



Elon Musk推特發文公布備忘錄內容：https://twitter.com/elonmusk/status/1006597562156003328



華爾街日報報導，特斯拉在全球裁員約3500人之際，執行長馬斯克（Elon Musk）正在重整管理結構，邁向組織扁平化，特斯拉並想盡辦法增加Model 3產量。



馬斯克今天在致員工備忘錄中指出，裁員目的是降低成本，主要鎖定受薪員工，不會影響組裝車輛的生產線工人。他寫道：「這不會影響我們在未來幾個月達到Model 3生產目標的能力。」



特斯拉2003年創立至今，未曾繳出全年獲利的成績單。這家車廠雖然在電動車界執牛耳地位，但先前推出的車款鎖定高階客群，去年7月開始組裝的Model 3鎖定大眾市場，被視為特斯拉增加自由現金流的關鍵，卻一直未達產量目標。



馬斯克曾承諾，6月底前將達到單週生產5000輛Model 3的目標。他預期，若持續這樣的生產速率，特斯拉將在第3、4季轉虧為盈。



馬斯克在備忘錄寫道：「激勵我們向前的使命，是讓世界加快採用永續、綠色能源，但我們若無法展現持續穩定獲利的能力，將永遠無法完成這項使命。這是對特斯拉創立至今有根據且合理的批評。」



裁員消息在下午公布，特斯拉盤中股價一度大漲6.9%，終場漲幅縮小至3.2%，收在342.77美元。今年以來，特斯拉股價漲幅約10%。



特斯拉首席工程師費爾德（Doug Field）5月無預警決定休假後，馬斯克向員工表示，他打算讓公司管理結構扁平化。自2017年初以來，特斯拉已流失財務長在內的多位高階主管。



隨著特斯拉展現野心並收購太陽能板製造商太陽城（SolarCity），特斯拉近年員工數量大增。截至2017年底，特斯拉擁有約3萬7500名員工，比2012年多11倍。報導引述知情人士透露，特斯拉今年初繼續積極徵才，員工總數約達4萬人。



特斯拉在備忘錄中表示，特斯拉過去幾年迅速成長，造成部分職位重疊，過去有道理，現在卻很難合理化。特斯拉將持續讓管理結構扁平化，以利對外溝通、消滅官僚主義並加快公司運作。（編輯：陳俊碩）1070613