/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 川金會AIT納達爾G7
>rss

滙豐：4大考量 美國今年升息3次

發稿時間：2018/06/13 12:33

最新更新：2018/06/13 12:33

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者蔡怡杼台北13日電）滙豐私人銀行表示，基於美國核心通膨仍溫和等4大考量，預期美國聯準會今年將升息3次，即今年6、9月各將升息1碼後，要到明年3月才會再升息一次。

滙豐私人銀行今天舉辦2018年下半年投資展望會，滙豐私人銀行投資策略及諮詢業務亞洲區主管范卓雲表示，儘管已開發經濟體已進入景氣擴張週期的後段，但美國減稅政策的刺激，加上新興市場的結構性快速增長，將延長這一輪全球商業週期的復甦，預料今、明兩年全球經濟成長率分別維持在3.0%、2.9%。

滙豐私人銀行預期，聯準會在今年6月、9月各升息1碼後，之後要到明年3月才會再升息一次，同時預估美國10年國債收益率將在3.0%以下保持平穩，並可能在下半年進一步回落。

然而，相對不少機構預期聯準會今年會升息4次，滙豐相對審慎，預期聯準會僅升息3次。

范卓雲表示，滙豐預期聯準會今年升息3次主要基於4大考量，首先，美國核心通膨仍溫和上升，短期看不到通膨惡化；其次，歐洲政治風險干擾；第三，美國拒簽G7聯合公報，使得G7高峰會後的全球貿易戰恐升溫；第四，當聯準會升息過快時，會使得美元進一步走強，而當美元過強時，會對美國經濟構成壓力。

至於貨幣方面，滙豐私人銀行指出，受惠於健康的週期性成長，預計美元在2018年下半年將維持強勢，尤其相對歐元、英鎊和瑞士法郎。范卓雲指出，美元這波強勢，部分動能將由歐元弱勢所帶動，美元走強也可能對新興市場造成影響。

在資產配置方面，滙豐私人銀行保持對全球股票的加碼配置，減持政府債券。范卓雲表示，隨著第1季股市遭拋售及第2季市場進一步回穩，環球股市基本面和估值將更具吸引力，相信投資人信心會在下半年回升，支持股市重拾升軌。

范卓雲指出，MSCI在今年6月、9月將A股納入國際指數，另外，今年秋季中國的四中全會召開將聚焦改革開放議題，都會對中國股市帶來正面催化作用，維持對中國股票及債券的加碼配置。（編輯：張良知）1070613

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
川金會新加坡現場直擊

川金會新加坡現場直擊

高雄車站新站先睹為快

高雄車站新站先睹為快

Hito音樂獎直擊

Hito音樂獎直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
川金會新加坡現場直擊
川金會新加坡現場直擊
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP