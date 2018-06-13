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M17赴美IPO踩煞車 黃立成怒罵承銷商

發稿時間：2018/06/13 16:24

最新更新：2018/06/13 16:33

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藝人黃立成創辦的直播平台17 Media母公司M17 Entertainment集團，宣布暫緩在紐約證交所首次公開發行的計畫，黃立成（右）為此在臉書發文。（中央社檔案照片）藝人黃立成創辦的直播平台17 Media母公司M17 Entertainment集團，宣布暫緩在紐約證交所首次公開發行的計畫，黃立成（右）為此在臉書發文。（中央社檔案照片）

（中央社記者吳家豪台北13日電）藝人黃立成創辦的直播平台17 Media母公司M17 Entertainment集團，宣布暫緩在紐約證交所首次公開發行的計畫，黃立成為此在臉書發文，怒罵承銷券商花旗銀行、德意志銀行。

台灣花旗銀行對此表示，目前暫無回應；德意志銀行則不願對此回應。

M17集團今天宣布，6月7日由於與特定IPO（首次公開發行股票）投資者結算美國存託股票（ADS）的相關問題，決定暫緩在紐約證券交易所上市計畫，並已獲得新一輪私人融資3500萬美元（約新台幣10.5億元），將用於支持其業務和營運持續成長，並擴展至日本和其他區域性市場。

黃立成下午在個人臉書（Facebook）用英語發文指出，紐約證交所（NYSE）已存在超過200年，掛牌公司超過2000家，但同一天發生敲鐘和延後掛牌的公司卻只有一家，暗示M17集團在紐約證交所掛牌不順一事相當罕見。

黃立成更在貼文最後使用主題標籤，分別標註M17集團赴美掛牌的承銷券商花旗銀行、德意志銀行，並以英語粗口怒罵兩家券商，似乎藉此宣洩不滿情緒。

M17集團旗下17 Media今年第一季在已開發亞洲區域（包含台灣、日本、南韓、新加坡及香港）營收市占率達19.2%，高居第一。M17集團也經營2013年於新加坡創立的交友應用程式Paktor拍拖與Goodnight。（編輯：張均懋）1070613

NYSENumber of years in existence: 200+Number of listed companies: 2000+Number of companies who rang the bell AND postponed listing on the same day: 1#fuckCitibank #fuckDeutschebank

黃立成 Jeffrey Huang 發佈於 2018年6月12日

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