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台巴ECA聯合委員會會議 台獲14項優惠關稅

發稿時間：2018/06/13 16:32

最新更新：2018/06/13 16:32

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（中央社記者廖禹揚台北13日電）第一屆台巴（巴拉圭）經濟合作協定聯合委員會會議在台北召開，經濟部今天表示，巴方於會中同意提供台灣14項商品優惠關稅，台灣也同意將巴方31項產品立即或分期降至零關稅。

台灣與巴拉圭去年7月12日簽署經濟合作協定（ECA），並於今年2月28日生效，6月12日在台北召開「第一屆台巴ECA聯合委員會會議」。

經濟部國際貿易局今天發布新聞稿表示，這次會議中簽署「中華民國（台灣）與巴拉圭共和國經濟合作協定聯合委員會之職掌及程序規則」，及「指定中華民國（台灣）與巴拉圭共和國經濟合作協定聯絡點」兩項決議文，並定義優先合作領域與檢討降稅產品項目。

在產品降稅方面，台方同意巴拉圭冷凍豬筋、馬黛茶等31項產品立即或分期降至零關稅，其中蔗糖享有6萬公噸免稅配額；台灣提出的米粉、梭織物、針織品、手提袋等14項產品，也獲同意調降，稅率將較南方共同市場更低。

降稅決議文將採異地簽署，於雙方完成國內程序並通知對方的30日後生效。

此外，台方在會議中也同意協助巴拉圭微中小企業發展，並協助銷售馬黛茶等相關茶產品，促成相關技術移轉等。

貿易局表示，台巴經貿關係近年持續升溫，去年雙邊貿易總額達7500萬美元，年增59%，其中進口金額年增96%，達4000萬美元，主要進口牛肉，巴拉圭為台灣第4大牛肉進口來源國。（編輯：張均懋）1070613

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