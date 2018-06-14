反映通膨恐升溫 美聯準會升息1碼

美國聯邦準備理事會13日宣布升息1碼，為今年的第2度升息。圖為聯準會主席鮑爾。（中央社檔案照片）

（中央社華盛頓13日綜合外電報導）美國聯邦準備理事會（Fed）今天如預期宣布升息1碼，為今年的第2度升息。聯準會並發出2018年還會再升息2次、2019年會升息4次的信號，反映美國通膨恐升溫。



法新社報導，儘管聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）承認，全國企業都對美國總統川普惱人的貿易政策引發不穩定感到擔憂，但他強調「美國經濟情況良好」。



設定利率的聯準會聯邦公開市場委員會（Federal Open Market Committee）一致通過升息，將聯邦資金利率目標區間調高為1.75%至2.0%，並透露金今年還會再升息2次、明年則會升息4次，較先前預期多出一次。



華爾街對聯準會積極升息的新立場感到不滿，擔心此舉恐導致物價上漲。聯準會宣布升息後，美股3大指數應聲下跌，全面收黑。



道瓊工業平均指數（Dow Jones Industrial Average）下跌0.5%，標準普爾500指數下跌0.4%。



不過，鮑爾對加速通膨的憂慮輕描淡寫，說聯準會對近期油價走高驅動的預期物價上漲不會過度反應，還說目標是將利率「持續」維持在2%上下。



他告訴記者：「我們知道通膨會回升，我認為，我們並沒有對通膨低於2%反應過激，也不會對通膨高於2%反應過度。」



聯準會3月宣布今年首度升息，也是自2015年12月以來的第6次，以試圖在不加劇通貨膨脹的情況下，保持經濟增長。



根據設定利率的聯準會聯邦公開市場委員會（Federal Open Market Committee）的預測中值，到2019年底的聯邦資金利率為3.1%，也較原先預測的2.9%上修。（譯者：陳亦偉、劉文瑜/核稿：徐睿承）1070614



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