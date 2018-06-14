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APEC糧食體系會議 農委會：共尋降低糧損對策

發稿時間：2018/06/14 10:15

最新更新：2018/06/14 10:15

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（中央社記者潘姿羽台北14日電）農委會副主委黃金城今天出席APEC糧食體系高階政策對話會議開幕式時，表達政府對開發創新技術的積極度，希望降低糧食損失，減少農業投資的浪費。

農委會與今年APEC主辦經濟體巴布亞紐幾內亞今天在台北舉辦「2018年APEC強化公私部門夥伴關係降低糧食損失與浪費，以促進永續APEC糧食體系」高階政策對話會議暨「降低糧損與減少浪費創新展」。

黃金城致詞時表示，糧食損失不只是投資損失、利潤損失，也會造成糧食價格上漲，並威脅糧食安全。

據聯合國糧農組織研究指出，供應全球人口消費的食物中，有1/3可食用部位被損失或浪費，尤其水果或蔬菜在採收後的損失更高達5成以上，估計每年數量達13億噸。

黃金城表示，台灣政府已經持續辦理降低供應鏈糧食損失的多年期計畫，建置降低糧損工具箱，分享降低糧食損失與浪費的成功典範，也透過創新科技的運用，協助減少糧食供應鏈各項浪費與損失。

農委會也指出，據估計，如果APEC各經濟體的糧食損失與浪費能夠降低10%，可增加總體社會福利143億美元。

也因此，黃金城致詞時表示，希望藉由這次高階政策對談會議，共同分享降低糧損與浪費的實務經驗，交流並探討更好的做法。（編輯：林沂鋒）1070614

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