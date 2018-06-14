徐旭東談徐國安 接班有很多關卡要過

（中央社記者江明晏台北14日電）徐旭東之子徐國安首度現身遠傳股東會，徐旭東說，「他批評我很多」，覺得集團改革不夠快。徐旭東認為這還不算是啟動接班布局，連說4次有「很多」關卡要過。



遠傳電信今天召開股東常會，由董事長徐旭東主持，被外界視為遠東集團接班人的徐國安今天也首度現身遠傳股東會，並第一次接受媒體採訪。



會後徐國安用中文向媒體自我介紹是遠東集團創新長，第一次參加遠傳股東會。



媒體問到父子雙方如何合作，徐旭東開玩笑地說，「他(徐國安)批評我很多」，認為集團在工業4.0、自動化、數位化等改革角度可以快一點，全世界速度都很快，「但我覺得我已經很快了」。



徐國安今天也用英文向媒體說明，他的工作是將新趨勢導入集團。徐旭東聽到後立刻說，「明年要用中文說」。他認為，徐國安中文還可以，但看到媒體會緊張。



面對接班問題，徐旭東坦言，還不算是啟動接班布局，連說4次他還有「很多」關卡要過，舉例來說，就像徐國安今天沒辦法很好的面對「記者哥哥姊姊」。



徐國安於2013年先接任遠東旗下裕民航運副總經理，去年起擔任集團創新長，今年則進入遠傳電信當董事，被外界視為集團接班人。



徐旭東說，徐國安本身對航運事業比較熟，裕民也需要更多創新元素，才會安排先進入裕民。徐旭東評論徐國安進集團以來的表現，流露嚴父的慈愛，他讚許地說，「他算是努力」；對於要給徐國安打幾分，有沒有及格，他說「當然及格」，也認為徐國安壓力當然大，「他自己會協調，這是沒有辦法的」。



徐國安從小接受美式教育，大學畢業後，加入美國海軍陸戰隊，2006年任美國海軍陸戰隊步兵連的少尉排長，曾被派到伊拉克8個月。他可能是國內產業界中，唯一上過前線打仗的富二代。（編輯：張良知）1070614