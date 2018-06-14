升息縮表如溫水煮青蛙 學者：青蛙快受不了了

（中央社記者潘姿羽台北14日電）美國聯邦準備理事會（Fed）宣布升息1碼，學者指出，隨著主要經濟體朝貨幣政策正常化邁進，貨幣長期寬鬆的後遺症陸續顯現，原本是溫水煮青蛙，現在青蛙已經「快要受不了了」。



美國聯準會今天將聯邦資金目標利率區間調升1碼至1.75%至2%，是今年第2次升息；台經院研究六所所長吳孟道表示，聯準會的做法「完全符合市場預期」，但也可嗅出一些內部決策漸趨鷹派的味道。



吳孟道指出，美國聯準會在聲明中刪除「利率將在一段時間內低於長期水準」的敘述，加上點陣圖可看出，有不少理監事認為今年可升息4次，均顯示美國聯準會內部想要加速升息力道的聲音愈來愈強。



儘管美國穩步升息是希望調整經濟體質、讓利率回到中性水準，政治大學金融系教授殷乃平表示，過去美國大量印鈔，全球處於資金氾濫的局面，如今美國意識到此問題並著手改善，穩步調升利率甚至縮減資產負債表，然而過去全球資金寬鬆、股市熱絡、開發中國家外資充沛，等到資金開始緊縮、開發中國家榮景不再，整個世界可能走到另一個相反的局面。



殷乃平指出，美國聯準會其實去年9月宣布縮表計畫時，就已提醒，模型預測推算出9個月後，影響會陸續浮現。



儘管美國聯準會的預測是針對國內環境，殷乃平認為，現在國際經濟連結緊密，從近期委內瑞拉通貨膨脹、阿根廷和土耳其的貨幣大貶等事件，都可看出部分金融條件較弱的國家已開始浮現問題。



殷乃平形容，就好像是溫水煮青蛙，雖然主要經濟體各自已經朝向貨幣政策正常化的方向前進，但其影響慢慢擴及到其他新興國家，一開始還沒有感覺，最近水愈來愈熱，青蛙開始察覺、甚至快要受不了了。



不過回過頭來看台灣的情形，殷乃平認為不須太過擔心，目前台灣相關經濟雖不是太過強勁，但也維持一定水準，只是美國、歐元區、日本都往升息或是QE退場的方向走，國際利率也將緩步上升，預計台灣年底過後，也必須面對升息的決策。



元大寶華綜合經濟研究院董事長梁國源則說，美國聯準會緩升息、緩縮表的政策已經定調，金融市場對於這樣的政策走勢也早有預期心理，只要預期跟實際做的一樣，對金融市場的擾動就不會那麼大。



但梁國源也提醒，過去幾年是全球面對前所未見的貨幣寬鬆時期，如今反向操作，大家都沒有經驗，只要中間一發生突發狀況、超出預期，金融市場很可能就會因擔憂而有所波動，未來仍必須將此視為重要不確定風險、持續關注。（編輯：黃國倫）1070614