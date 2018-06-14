賣一個賠一個 全聯買白木屋要自己做麵團

全聯8日砸近8億元收購白木屋，執行長謝健南表示，買白木屋是因為看中現成設備。（中央社檔案照片）

（中央社記者郭幸宜台北14日電）全聯8日砸近8億元收購白木屋，執行長謝健南表示，全聯與阪急BAKERY合作的阪急麵包，冷凍麵團全都從日本空運來台，成本過高，「賣一個賠一個」，買白木屋是因為看中現成設備。



有蛋糕界香奈兒之稱的白木屋因為不堪長期虧損，在5月底時宣布停業，不過白木屋的品牌價值受到多家食品業者的肯定，有意接手的買家暗中較勁，最後由以平價為號召的量販業者全聯砸下新台幣7.92億元買下所有股權，大出外界意料之外；當時全聯表示，是為了拓展麵包市場。



謝健南今天對媒體表示，全聯與阪急BAKERY合作開設的阪急麵包，目前在全聯20家店面販售，但其使用的冷凍麵團全都從日本空運來台，成本過高，「賣一個賠一個」。



他說，買下白木屋，是希望透過白木屋現成的設備與廠房，自行製作冷凍麵團，降低成本開銷，簡言之，全聯看中的是白木屋的工廠設備，而非店面通路。



根據全聯規劃，買下白木屋後，除了利用現成的設備自行製作冷凍麵團外，未來也將進一步發展成「烤焙場」，藉由自行製作麵團、烘焙研發現烤麵包，讓未來916家全聯門市都能販售現烤麵包。



全聯今天由執行長謝健南率隊，帶領媒體參觀位於五股工業區的生鮮處理中心，展示全聯搶攻生鮮市場的企圖心。全聯目前在高雄、台中與新北市分別設有生鮮處理中心，其中位於五股的生鮮處理中心占地超過1500坪，去年5月正式啟用。（編輯：鄭雪文）1070614