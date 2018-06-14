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奇力新驚傳內線交易案 公司：無高層涉案

發稿時間：2018/06/14 21:11

最新更新：2018/06/14 21:11

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（中央社記者鍾榮峰、王揚宇台北14日電）被動元件廠奇力新驚傳內線交易案，台北地檢署今天兵分6路搜索並約談奇力新前財務長等11人，奇力新晚間表示，絕對沒有搜索奇力新，總經理鐘世英只是去當證人，無高層人員涉案。

國巨集團旗下企業奇力新，去年初以股份轉換方式取得旺詮100%股份，檢調獲報，此利多消息曝光前有人提前買股，涉違反證交法，台北地檢署今天指揮法務部調查局台北市調查處，兵分6路搜索並約談奇力新前財務長等11人，相關人等預計稍晚移送北檢複訊，全案朝違反證券交易法方向偵辦。

針對傳出奇力新、旺詮兩家公司部分員工恐涉內線交易案，奇力新發言人田慶威晚間發布澄清稿澄清兩點。

田慶威表示，檢調絕對沒有搜索奇力新公司。其次，奇力新總經理鐘世英只是去當證人，無高層人員涉案。

田慶威強調，對於不實消息若未能獲得立即澄清，將考慮提出告訴，請外界不要以訛傳訛，影響投資人權益。

被動元件廠奇力新和旺詮去年1月下旬宣布以股份對價的股份轉換案，每1股旺詮普通股換奇力新0.78股普通股，由奇力新取得旺詮100%股份，6月30日股份轉換，旺詮成為奇力新100%持股子公司，旺詮在股份轉換基準日終止上市。

此外，奇力新收購國巨（2327）旗下孫公司飛磁（Ferroxcube），飛磁成為奇力新100%子公司。奇力新也透過孫公司以現金入資中國大陸湖南沅陵向華電子，股份交易轉讓完成後，取得49.9%股權。

奇力新主要生產一體成型電感（molding choke）、繞線式產品以及積層印刷功率電感產品等。

根據奇力新年報資料，國巨持有奇力新股權比重約14.94%，國巨旗下國新投資持有奇力新股權約2.97%。（編輯：張均懋）1070614

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