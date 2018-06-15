/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 世足王炳忠狄鶯M17
>rss

永豐金股東會 銀行工會不滿高層頻換人

發稿時間：2018/06/15 11:33

最新更新：2018/06/15 11:33

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者田裕斌台北15日電）永豐金控今天召開股東常會，永豐銀行工會代表大表不滿，包括高層頻頻換人、員工高離職率及苛扣業績獎金，工會代表表示，未來若有經營權之爭，不一定挺公司派。

工會代表表示，永豐銀10年換了7個總經理，近2年離職員工都超過500人，預估今年會有600人離職，在總經理一直更換的情況下，如何帶給員工承諾，且高階經理人去年超過9成的考績都是甲上以上，要求未來應對高階經理人的考績設上限，並不要再空降高階經理人。

工會代表指出，將到台北市勞工局申請勞資調解，取得合法罷工權力，未來若永豐金再度爆發經營權之爭，工會會支持對員工比較好的那一邊。

永豐金董事長翁文祺表示，現在永豐金最缺的就是向心力，為了增進員工的向心力，6月1日進行全員加薪，經營階層也主動接觸外資法人，增進外資法人對營運狀況的了解；不過，翁文祺也拒絕在擔任董事長期間買進永豐金持股，表態是為了永豐金做事。

除了永豐銀工會代表發言外，寶佳集團旗下源通投資也提問，永豐金證券總經理葉黃杞兩度遭金融監督管理委員會停職，葉黃杞已口頭請辭，為何至今仍未見公司表態，永豐金總經理朱士廷回應，金控董事會尚未召開，因此高層人事變動尚未拍板。

永豐金去年稅後純益新台幣90.85億元、每股稅後純益（EPS）0.82元，每股分配股利0.7元，包括現金股息0.5元、股票股利0.2元。（編輯：蘇志宗）1070615

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
川金會新加坡現場直擊

川金會新加坡現場直擊

高雄車站新站先睹為快

高雄車站新站先睹為快

Hito音樂獎直擊

Hito音樂獎直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
川金會新加坡現場直擊
川金會新加坡現場直擊
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP