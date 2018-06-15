永豐金股東會 銀行工會不滿高層頻換人

（中央社記者田裕斌台北15日電）永豐金控今天召開股東常會，永豐銀行工會代表大表不滿，包括高層頻頻換人、員工高離職率及苛扣業績獎金，工會代表表示，未來若有經營權之爭，不一定挺公司派。



工會代表表示，永豐銀10年換了7個總經理，近2年離職員工都超過500人，預估今年會有600人離職，在總經理一直更換的情況下，如何帶給員工承諾，且高階經理人去年超過9成的考績都是甲上以上，要求未來應對高階經理人的考績設上限，並不要再空降高階經理人。



工會代表指出，將到台北市勞工局申請勞資調解，取得合法罷工權力，未來若永豐金再度爆發經營權之爭，工會會支持對員工比較好的那一邊。



永豐金董事長翁文祺表示，現在永豐金最缺的就是向心力，為了增進員工的向心力，6月1日進行全員加薪，經營階層也主動接觸外資法人，增進外資法人對營運狀況的了解；不過，翁文祺也拒絕在擔任董事長期間買進永豐金持股，表態是為了永豐金做事。



除了永豐銀工會代表發言外，寶佳集團旗下源通投資也提問，永豐金證券總經理葉黃杞兩度遭金融監督管理委員會停職，葉黃杞已口頭請辭，為何至今仍未見公司表態，永豐金總經理朱士廷回應，金控董事會尚未召開，因此高層人事變動尚未拍板。



永豐金去年稅後純益新台幣90.85億元、每股稅後純益（EPS）0.82元，每股分配股利0.7元，包括現金股息0.5元、股票股利0.2元。（編輯：蘇志宗）1070615