7000億活水挹注 業者：房市與建商利多

（中央社記者韋樞台北15日電）金管會擬放寬銀行法第72條之二建築融資規定，估計可提供市場最多7000億元活水。建商表示，此政策對房市與建商均屬利多消息，特別是績優建商有更多機會貸到利率更低的資金。



金融監督管理委員會擬放寬銀行法第72條之二銀行不動產授信3成上限的計算範圍，排除醫院等具社會性及公共性項目，以及民國101年前的廠辦；估房市可因此注入新台幣3500億元至7000億元的動能，可支援政府公共重大建設。



銀行法第72條之二研擬放寬範圍以具公共性及社會性為原則，即3成限額的計算範圍，不計入銀行承作醫院、長照機構、社會住宅，以及學校辦公廳舍的不動產授信，另外，考量廠房興建主要為生產所用，非交易買賣，也擬把銀行在民國101年之前所承作的廠房興建不動產授信排除計算。



住商不動產企劃研究室經理徐佳馨分析，現階段銀行滿手現金，相較於其他貸款，不動產擔保相對安全，整體建築融資放寬後，有利於建商周轉，不過，以目前市況，建商推案仍以市場買氣為主要考量。



徐佳馨認為，放寬不動產融資，加上現階段的低利狀態，可讓公司行號法人或企業主更願意持有不動產，購置商辦、廠房、土地等進行資產配置。



長虹建設財務長陳茂慶表示，這項政策屬市場利多消息，對建商來說，可向各金融機構辦理建築融資的機會變多，比較的空間更大，對建商來說是好事，特別是績優建商，由於財務透明，銷售順利，更是各金融機構積極爭取的貸款對象。



陳茂慶指出，金融機構承做建築融資，利率高低差別不小，績優建商利率可以低到1.3%到1.6%，一般建商可能要2%以上的利率，成本差別立現，而且金融機構更願意承做建築融資，畢竟利率要比貸給電子業僅有1%的利率獲利更大。



對金融機構來說，也屬受用的政策。陳茂慶說，建築融資和房貸市場現況是一般民眾自住買房的剛性需求貸款變多了，但建商積極買地的熱度頂多微溫而已，且買地的面積並不大，土地和建築融資貸款並未增加太多，各金融機構都還有額度可承做，如今多出來的3500億元到7000億元的建築融資額度該如何消化，恐怕才是金融機構接下來要思考的問題。



他強調，市場買房的需求一定在，且今年買房的數量確實比去年多，市況比去年好；但不論一般購屋人或是建商其實都在「等」，等價格合理、時機正確時才會下手，待市場氛圍更景氣、買氣更好時，這些多出來的建築融資額度將立刻發揮作用。（編輯：楊玫寧）1070615