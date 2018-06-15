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台積電尾盤表態 台股漲73點守穩月線

發稿時間：2018/06/15 14:06

最新更新：2018/06/15 14:06

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（中央社記者田裕斌台北15日電）台股早盤面臨短線賣壓，指數一度跌破11000點大關，不過，台積電尾盤向上拉抬，帶動指數穩守11000點及月線約11032點大關，最後一盤更強拉40點。

加權股價指數終場上漲73.49點、漲幅0.67%、收在11087.47點、成交值新台幣1899.77億元，雖然即將進入端午連假，但今天最後一盤多頭大砸422億元拉抬指數，成交值創8日以來新高，人氣股今天表現都不差。

二線光學類股由玉晶光帶頭，創9個月以來新高，光碟片雙雄錸德、中環也擺脫回檔走勢，被動元件族群則由國巨帶頭，華新科、禾伸堂聯袂大漲。

分析師表示，台股早盤雖在電子權值股表現不佳下，一度逼近月線支撐，不過大立光、台積電陸續回神，金融股富邦金、國泰金穩住陣腳，午盤後集中市場明顯轉強，櫃買市場則是由紅翻黑。

分析師指出，尾盤拉抬個股集中在金控股及電子龍頭，包括富邦金、國泰金、新光金、中信金都有大單進場，台積電更是一盤拉升3元，聯電也獲逾1.8萬張買盤，鴻海、威盛同樣有尾盤拉抬跡象。

分析師表示，指數尾盤大拉穩住盤勢，月線確認支撐力道，買盤是否來自於外資值得觀察，不過，新台幣匯率今天走貶，盤中一度觸及30元大關，是否觸動外資持續賣股的壓力，也是台股能否結束本波修正走勢的關鍵。（編輯：楊玫寧）1070615

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