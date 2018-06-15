/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 世界盃世足石門水庫王炳忠
>rss

印度面臨史上最嚴重水資源危機

發稿時間：2018/06/15 15:03

最新更新：2018/06/15 15:03

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者康世人新德里15日專電）政府智庫Niti Aayog最新報告指出，印度正面臨史上最嚴重的水資源危機，如果不採取措施應對，到2030年，印度飲用水將無法滿足需求。

台灣自來水公司領軍的台灣水技術A級團隊和中國生產力中心、工研院等台灣水資源專家團隊，積極為印度水務把脈，希望提供先進技術協助印度因應水資源危機。

根據NITI Aayog的報告，印度近6億人面臨嚴重的水資源短缺，每年有20萬人因無法獲得安全飲用水而死亡。

研究報告指出，包括印度首都新德里、科技大城班加羅爾、南部重鎮清奈及海得拉巴等在內的21個城市，到2020年將耗盡地下水，並影響1億人的生活。

這份報告警告，到2030年，印度的供水需求將是現在的兩倍，如果現狀持續下去且無改善措施，印度將有數億人缺水，且國內生產毛額（GDP）到2050年將會下降6%。

報告顯示，印度有70%的供水被汙染，而占印度供水量40%的關鍵地下水，因未永續利用而正逐漸耗盡。

這份報告顯示，水資源綜合管理指數表現最差的都在人口眾多的印度北部，依序是北方省（Uttar Pradesh ）、比哈省（Bihar）和拉吉斯坦省（Rajasthan）。這3個省擁有逾6億人口，占全印度人口的一半，且農業產量也占全印度的20%到30%。由於當地地下水位快速下降，政府採取的政策與措施有限，可能造成印度重大的糧食危機。

報告還指出，古茶拉底省、馬德雅省、安德拉省、卡納塔卡省（Karnataka）、馬哈拉什特拉省（Maharashtra）和泰倫加納省（Telangana）等在水資源綜合管理指數表現較佳的省，近幾年都面臨乾旱問題。（編輯：紀錦玲）1070615

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
川金會新加坡現場直擊

川金會新加坡現場直擊

高雄車站新站先睹為快

高雄車站新站先睹為快

Hito音樂獎直擊

Hito音樂獎直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
川金會新加坡現場直擊
川金會新加坡現場直擊
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP