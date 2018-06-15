/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 世界盃世足石門水庫鄭問
>rss

人民幣存款餘額連4減 回測3100億元大關

發稿時間：2018/06/15 18:30

最新更新：2018/06/15 18:30

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者邱柏勝台北15日電）5月人民幣存款餘額3112.78億元，月減42.8億元，連4月下滑並回測3100億元大關，主因5月人民幣兌美元走弱，加上有部分人民幣定存解約，及壽險業投資海外有價證券的款項交割等。

中央銀行今天公布銀行辦理人民幣業務概況，外匯指定銀行（DBU）人民幣存款餘額為2807.85億元人民幣，月減49.8億元人民幣；國際金融業務分行（OBU）人民幣存款餘額304.93億元人民幣，月增7億元人民幣。

合計DBU及OBU後，整體人民幣存款餘額為3112.78億元人民幣，月減42.8億元人民幣，餘額連4減並回測3100億元大關。

另外，5月全體銀行透過中國銀行台北分行辦理的人民幣結算總金額為3243億元人民幣。

央行行務委員賀培真表示，投資人對美國6月升息已有預期，外資在新興市場國家普遍呈流出態勢，導致人民幣貶值，加上部分投資人的人民幣定存到期後不續約，以及壽險公司投資海外有價證券，以人民幣作為交割款項，都是5月人民幣存款餘額續減的主因。

根據中央銀行統計，銀行各天期人民幣存款利率，仍有3.5%以上的水準，其中一年期以渣打銀行的3.8%最高、9個月期以日盛銀行的3.6%最高、6個月期以陽信銀行的3.6%最高、3個月亦以陽信銀行的3.75%最高。然而近期人民幣走貶，投資人仍要小心賺利差卻賠了匯差。（編輯：林孟汝）1070615

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
故宮紀念鄭問 首展台灣漫畫

故宮紀念鄭問 首展台灣漫畫

川金會新加坡現場直擊

川金會新加坡現場直擊

高雄車站新站先睹為快

高雄車站新站先睹為快

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
故宮紀念鄭問 首展台灣漫畫
故宮紀念鄭問 首展台灣漫畫
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP