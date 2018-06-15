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2/6選擇權事件 江永昌籲金管會查禿鷹

發稿時間：2018/06/15 20:18

最新更新：2018/06/15 20:18

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（中央社記者潘智義台北15日電）民主進步黨立法委員江永昌今天表示，2月6日台股大跌逾500點，做空台股選擇權交易人卻慘賠，金管會應查明涉嫌操縱這次選擇權價格的「禿鷹」。

江永昌接受中央社記者訪問時說，竟有人可以聰明到在台股大跌500多點之際，將選擇權買權價格突然拉高，造成多數交易人保證金不足，被迫強制平倉，讓原本應該賺錢的人慘賠，這樣的現象應講清楚、說明白。

他認為，雖然金融監督管理委員會在2月6日之後，調整選擇權交易制度，但對當天慘賠的交易人而言，卻於事無補，主管機關應拿出具體的做法，解決這次的爭議事件。

他指出，2月6日選擇權價格異常，除了要查可能涉嫌操縱價格的人，期貨商自營部賺錢，卻沒能照顧好自己的客戶，將客戶的台股選擇權強制平倉在最差價位，造成客戶慘賠，這樣的結果是否合理同樣應該要了解。

江永昌14日召開「金融消費評議中心功能強化」公聽會，並探討近年發生的重大金融糾紛，其中包含今年2月6日台股大跌，選擇權交易人慘賠事件。會後金管會證期局局長王詠心表示，目前已請5家期貨商陳述意見，之後會做整體處分。

依金融評議中心與金融機構簽定的契約規範，經評議結果，投資型商品理賠金額在新台幣100萬元以下、金融機構受託買賣業務理賠金額在10萬元以下，對金融機構具有拘束力，就必須依承諾理賠。因此，2月6日台股重挫逾500點，部分選擇權交易人向評議中心申請評議，只有在10萬元以下的賠償金額，才受到保障。

江永昌直言，以金融評議中心規範現行規定，慘賠的選擇權交易人無法接受這樣的賠償額度，可能尋求其他的管道求償，透過投資人保護中心求償也是可以考慮的方式。

有2月6日做空賠錢的選擇權交易人今天表示，只賠10萬元當然不夠，除了與損失金額差距太大之外，許多受害人不僅資產被掠奪，還被期貨商追討債務，求償無門身心俱疲。（編輯：林孟汝）1070615

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