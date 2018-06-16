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法拍屋檢便宜 四大風險不可不知

發稿時間：2018/06/16 10:52

最新更新：2018/06/16 10:52

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（中央社記者蔡怡杼台北16日電）法拍屋市場一直受到房地產業者重視，也是不少民眾投資理財管道之一，不過，台灣資產管理業者台灣金聯提醒，民眾貿然介入法拍屋市場可能面臨資金不足、產權糾紛等四大風險。

台灣金聯表示，法拍屋向來是觀察房市景氣的反向指標之一，而國內房市走了近10年多頭後，自2016年開始往下修正，至於法拍屋市場成交量於金融海嘯後逐漸萎縮，直到2017年才開始轉正，法拍屋成交量達4899棟，年增率為5.8%。

就2017年6都法拍屋市場來看，台北市成交量為619棟，年增率49.88%；新北市727棟年增16.32%；桃園市401棟增加39.72%；台中市、高雄市年增率也有5至18%；至於台南市則減少22.72%，是6都中唯一減少者。

台灣金聯表示，雖然國民平均薪資微幅上漲，但都會地區房價所得比仍偏高，所以有購屋需求的人會試圖從法拍屋市場尋找較便宜的房屋，但對於法拍屋市場較陌生的民眾來說，若貿然進場可能面臨四大風險，一是資金不足；二是點交問題；三是屋況不明；四為產權糾紛。

台灣金聯指出，參與法拍屋投標時，須於投標前按拍賣底價準備約2成的保證金，至於8成尾款，須於得標後7日內付清，若再加上後續點交、搬遷、清理、修繕等費用，至少另需備妥1成資金，對口袋不深的民眾來說，貿然介入可能遭遇資金不足的風險。

台灣金聯表示，對於法院「不點交」案件，除非民眾有把握能自行處理點交問題，否則少碰為宜；至於「點交」案件，也可能有碰上前屋主以各種理由及手段，故意拖延強制點交時程，甚至有破壞屋況，要求高額搬遷費的情況。

另外，法拍屋因無法入內，因此有意參與法拍屋投標的民眾只能從外觀及向管委會、左鄰右舍打聽等方式來推敲屋況。

台灣金聯提醒，無人使用的空屋雖可減少日後點交的問題，但屋況往往比有人使用的房屋糟糕，須注意法院並不負擔法拍屋「物之瑕疵擔保責任」，得標人不能因為屋況不佳而主張投標無效或要求損害賠償。

最後，台灣金聯表示，法拍屋雖可以不用擔心產權過戶問題，但可能會有抵押權、租賃權或地上權無法除去，或管委會要求先繳清前手積欠管理費的情形，也須在事前調閱謄本及拍賣公告深入瞭解。（編輯：鄭雪文）1070616

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