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中國揚言加徵美國龍蝦關稅 緬因州業者驚慌

發稿時間：2018/06/16 18:25

最新更新：2018/06/16 18:25

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（中央社緬因州波特蘭15日綜合外電報導）中國今天公布一份報復性關稅清單，包含對進口美國龍蝦的課稅計畫，這可能會使這種高級海鮮喪失中國這個最大市場之一。

美聯社報導，在中國與美國貿易爭端不斷升級下，中國官員宣布了計劃對龍蝦和其他數百項商品課徵的新關稅。中國表示，打算從7月6日起，對農產品、汽車和海鮮等商品加徵關稅。

緬因州龍蝦運銷合作社（Maine Lobster Marketing Collaborative）執行董事賈可布森（Matt Jacobson）說：「但願各方都能保持冷靜，並獲致解決方案。中國一整年都會光顧我們的生意，所以這絕不是個好消息。」

中國政府網站今天公布一份適用新關稅的海鮮產品清單，包括生鮮和冷凍龍蝦在內。網站說明，將對這些商品課徵25%關稅。

美國總統川普宣布對價值500億美元的中國商品課徵25%關稅後，中國隨即予以反擊。

這個消息使緬因州龍蝦業者陷入驚慌，因為中國是美國龍蝦的新興市場，美國龍蝦日益受到中國新興中產階級喜愛。去年緬因州出口逾4.3億美元（新台幣129億元）龍蝦。龍蝦業是緬因州經濟、歷史和文化的重要一環。

美國不是中國唯一的龍蝦交易國，加拿大也有相同品種的龍蝦，而且是中國一大貿易夥伴國。

緬因州龍蝦協會（Maine Lobstermen's Association）會長波特（Kristan Porter）說：「任何會影響供應鏈的事情，顯然都不是好事。」

中國進口的美國龍蝦從2016年的1億830萬美元成長到去年的1億4240萬美元，而在10年前，中國幾乎沒有進口任何美國龍蝦。（譯者：陳昱婷/核稿：張佑之）1070616

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