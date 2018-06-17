/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 陳偉殷 世足轉播世足冰島
>rss

宏達電打造第二曲線 VR跨界多領域點火

發稿時間：2018/06/17 21:29

最新更新：2018/06/17 21:29

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者江明晏台北17日電）智慧機市場已成紅海，宏達電採取精兵策略應戰，並積極以虛擬實境(VR)事業打造第二曲線，目前已在影視、遊戲、藝術、醫療、汽車、運動等領域開花結果。

宏達電延伸虛擬實境(VR)策略布局，被喻為手機業務以外的第二曲線，盼替營運注入新力道，同時積極串起VR生態鏈，攜手全球各領域龍頭廠商投入，目前橫跨影視、遊戲、藝術、醫療、汽車、運動等產業，商用合作案例也持續推陳出新。

舉例來說，先前最讓人津津樂道的就是宏達電Vive跨入電影界，導演史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）以虛擬實境為主題拍攝的科幻片「一級玩家」，就是由宏達電Vive獨家擔綱VR合作夥伴。

在影視娛樂方面，宏達電HTC虛擬實境內容中心繼去年自製華人首部VR電影「家在蘭若寺」，與新媒體藝術家黃心健、羅利．安德森(Laurie Anderson)攜手共創VR藝術創作後，今年更首度從影視音泛娛樂內容跨足互動遊戲產業，取得日本IP「戽斗星球」授權，推出扭蛋VR體動能遊戲「戽斗袋鼠」，目前鎖定電影、大型秀展、劇院等三大發展方向。

在醫療領域，宏達電旗下健康醫療事業部DeepQ日前發表人工智慧平台 DeepQ AI platform，計畫整合虛擬實境（VR）技術導入腦瘤手術，可提高手術正確性與成功率，最快明年將有國內醫院採用。

在汽車和運動方面，宏達電日前則在深圳VIVE新生態大會上宣布，將分別攜手美國職業棒球大聯盟（MLB）、一級方程式（F1）車隊麥拉倫戰略合作，打造跨入棒球與賽車領域的VR生態系。

同時，宏達電也持續投資具長期成長機會的擴增實境 (AR)、人工智慧 (AI)、智慧聯網 (Smart IoT) 和區塊鏈 (Blockchain)等各項領域。

2018年初，宏達電董事長王雪紅為HTC定下新的願景：VIVE Reality，讓所有團隊和事業單位的前進方向一致，VIVE Reality 是指虛擬實境 (VR) 和擴增實境(AR)、人工智慧 (AI)、高速連線(5G)和其他新興科技的整合。（編輯：林興盟）1070617

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
故宮紀念鄭問 首展台灣漫畫

故宮紀念鄭問 首展台灣漫畫

川金會新加坡現場直擊

川金會新加坡現場直擊

高雄車站新站先睹為快

高雄車站新站先睹為快

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
故宮紀念鄭問 首展台灣漫畫
故宮紀念鄭問 首展台灣漫畫
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP