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8吋晶圓缺貨明年紓解 台積電聯電評等兩樣情

發稿時間：2018/06/18 15:26

最新更新：2018/06/18 15:26

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（中央社記者吳家豪台北18日電）歐系外資表示，8吋晶圓供不應求的狀況預計在2019年紓解，二級晶圓代工廠明後年面臨的挑戰將更嚴峻，維持台積電「買進」評等，並重申聯電、陸廠中芯「賣出」評等。

歐系外資出具研究報告表示，聯電日前在股東會宣布計劃調漲8吋晶圓價格，以反映成本增加，推估將挹注聯電今年獲利約5%到10%。

然而，歐系外資認為，聯電、中芯等二級晶圓代工廠明後年將面臨更多挑戰，包括55奈米、40奈米及28奈米製程的平均售價和毛利率下滑，原因在於晶圓代工廠龍頭台積電的55奈米、40奈米製程更具競爭力，加上二級晶圓代工廠的28奈米製程客戶規模縮減和產品組合惡化恐侵蝕獲利。

歐系外資預期，8吋晶圓供不應求的狀況將在2019年紓解，原因是2019年、2020年將有更多指紋辨識感應器和電源管理晶片從8吋晶圓改採12吋晶圓，以獲得更好的功耗及更小的晶片尺寸；若晶圓代工廠今年調漲8吋晶圓價格，等到明年8吋晶圓供給吃緊問題紓解後，將需要降價求售。

歐系外資認為，台積電先進製程擁有優勢、議價能力強，2018年到2022年的每股盈餘（EPS）年複合成長率上看12%，維持台積電「買進」評等及目標價新台幣268元；反觀二級晶圓代工廠的傳統製程在長期將面臨價格競爭加劇、產品組合缺乏差異化等挑戰，重申聯電「賣出」評等與目標價11.6元。（編輯：李信寬）1070618

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