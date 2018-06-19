/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 英格蘭華山地震巴西
>rss

美中互祭高關稅 台股上攻有變數

發稿時間：2018/06/19 07:56

最新更新：2018/06/19 07:56

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者鍾榮峰台北19日電）美股多半收跌，台股15日拉尾盤收復月線。法人表示，美中互祭高關稅，台股短線上攻有變數，走勢區間震盪整理，力守月線支撐。

美股18日多半收跌，道瓊工業指數下挫103.01點或0.41%，以24987.47點作收。標準普爾指數小跌5.91點或0.21%，收在2773.75點。科技股那斯達克指數微漲0.65點或0.01%，收7747.02點。

台股加權股價指數15日終場上漲73.49點、漲幅0.67%、收在11087.47點、成交值新台幣1899.77億元。三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商買超，合計賣超80.42億元。

法人表示，台股15日收盤站上月線約11032點，收復14日黑K棒二分之一位置，下方有區間支撐防守力道，多頭態勢未減。

不過，美國對中國500億美元產品祭出高關稅，中國也還以顏色。美股道瓊指數收跌。台股日KD技術指標仍開口向下，短線上攻有變數，走勢區間震盪整理，力守月線支撐。

美國總統川普日前宣布對中國輸美800多項、包括汽車在內的戰略性重要商品，課徵25%的關稅，自7月6日起生效。

中國商務部表示，北京將以同等規模和力度的關稅回應，並宣布之前雙方磋商達成的所有經貿成果將同時失效。

美中互祭高關稅，外界憂心貿易戰加溫，華爾街日報報導，替蘋果代工的鴻海集團曾檢視供應鏈，評估加徵關稅產生的影響，未來動向備受關注。

機械公會理事長柯拔希與程泰集團董事長楊德華均表示，台廠布局中國大陸，產品銷售以當地內需市場為主，不受影響。

工研院產經中心（IEK）研究總監楊瑞臨分析，美中角力背後關鍵在科技戰。資通訊電子廠商布局全球供應鏈網絡，可繞道第三方國家出口，降低美中互課高關稅的風險。（編輯：楊玫寧）1070619

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
日本大阪強震災情

日本大阪強震災情

故宮紀念鄭問 首展台灣漫畫

故宮紀念鄭問 首展台灣漫畫

川金會新加坡現場直擊

川金會新加坡現場直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
日本大阪強震災情
日本大阪強震災情
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP