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中國大動作入股德國電網 德政府力抗

發稿時間：2018/06/19 21:23

最新更新：2018/06/19 21:23

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（中央社記者林育立柏林19日專電）中國積極投資歐洲基礎建設，日前買進德國電網公司50Hertz的股份，不過，德國政府評估以各種手段，希望能夠擋下。

50Hertz是德國4大輸電業者之一，調度區包括首都柏林，在德國能源轉型過程中扮演關鍵角色。

今年年初傳出，中國國家電網有意收購20%的股份，在德國引起軒然大波。德國政府成功說服比利時電網業者Elia，用近10億歐元認購股權，暫時化解爭議。

不料，近期又傳出，中國國家電網向澳洲基礎建設基金IFM買進剩下的20%股份，雙方已經簽約。持有80%股份、具有優先認股權的Elia不願再出錢認購，德國政府只好積極研擬對策。

德國「商報」（Handelsblatt）引述消息人士報導，其中一個可能是由Elia行使優先認股權，再將股份暫放在德國國營的復興信貸銀行（KfW），或由德國政府出面擔保，無論如何「要保住像50Hertz這樣創新的基礎建設公司，不能讓人輕易入股。」

針對中國來勢洶洶的投資，去年德國才實施新規定，歐盟以外的國家投資電力、通信、醫院等「關鍵基礎建設」，持股超過25%，政府就有權禁止。

德國經濟部長阿特麥爾（Peter Altmaier）日前才警告，關鍵基礎建設落在外國投資者手裡，但背後意圖不明的危險性。

擁有全球最大高壓電網的中國國家電網，近年來向外擴張，在南美、澳洲和菲律賓都有投資，並持有葡萄牙、希臘等歐洲能源公司的股份。（編輯：廖漢原）1070619

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