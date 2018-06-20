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IMD數位競爭力 台灣5指標擠進全球前3名

發稿時間：2018/06/20 14:48

最新更新：2018/06/20 14:48

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（中央社記者潘姿羽台北20日電）瑞士洛桑管理學院（IMD）發布2018世界數位競爭力調查評比，台灣在全球63個主要經濟體中排名第16，其中有5項指標擠進全球前3，「全國平均總研發人力」指標更高居全球之冠。

瑞士洛桑管理學院於6月19日發佈2018世界數位競爭力調查評比，台灣排名第16名，而三大主要指標中，「知識」排名全球第19名，「技術環境」排名第11名，「未來整備度」則為第22名。

各主要指標之下，涵蓋不同的細項指標，而台灣有5項細項指標高居全球前3名，「全國平均總研發人力」拿下全球之冠、「行動寬頻訂閱」和「IT與媒體股票市值占總股票市值的百分比」均為全球第2名、「學生在數學上的表現」和「高科技出口」排名第3。

國發會資管處處長潘國才說明，以「全國平均總研發人力」這項指標來看，台灣本來就是以資通訊產業為強項，需要很多研發人員，而據科技部調查，全國研發經費跟研發人力持續成長，且政府不斷投入心力培育研發人力，這些都有助於強化指標表現。

至於「行動寬頻訂閱」，潘國才解釋，此細項指標指的是台灣提供行動上網的手機門號數量，反映出台灣民眾手機連網程度相當普及，從日常生活觀察的現象也可印證此結果。

潘國才說明，台灣資訊產業是強項，不只政府持續投入研發、育才，相關產業在股市的表現也頗佳，因此相關的指標表現多不錯。

不過IMD評比中也列出台灣的弱項為「國外高階技術人才」，調查指出，國外高階技術人才被台灣的工作環境吸引程度是落在後段班。

國發會說明，台灣政府今年初已經正式實施「外國專業人才延攬及僱用法」，通盤鬆綁外國人才來台及留台工作及生活的各類限制，就是希望可以提高外籍人士來台意願，進一步提升台灣的國際競爭力。（編輯：楊凱翔）1070620

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