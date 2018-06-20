/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 英格蘭華山地震巴西
>rss

美中貿易戰 陽明董座：勢必影響海運界

發稿時間：2018/06/20 18:20

最新更新：2018/06/20 18:20

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者韋樞台北20日電）美中貿易戰開打，相互向對方祭出高關稅。陽明海運董事長謝志堅表示，貿易戰沒那麼容易發生，雙方還有得「喬」，但船公司會密切注意此事，及早因應船隻調度問題。

謝志堅表示，美中貿易戰準備開打，海事研究機構Alphaliner其實上個月已評估過美中貿易戰對海運的影響，今年貨艙供給量5.8%，而貨量從原本預估的5.3%降到4.5%，顯示有可能因美中貿易戰開打後，勢必影響海運界。

不過謝志堅認為，美中貿易戰沒那麼容易發生，因為若是美中貿易戰真的開打，美國的民眾會逐漸感受到物價莫名貴了好幾成，民眾發出不同的聲音自然會影響美國政府的政策，迫使美國政府必須調整政策。

此外，中國大陸向美國採購最多的是石油、農產品和汽車。謝志堅表示，美國頁岩油每天產量近千萬桶，其中有很多是賣給中國大陸，若是美國的石油價格比中東等別國貴，自然賣不出去，美國的石油出口就會有問題；此外，美國農產品出口最大量還是中國大陸，這些農業州的選民大都支持現任總統川普，萬一中國大陸不買或減少買美國農產品，勢必會影響川普的支持度，所以美中雙方勢必還有得「喬」。

謝志堅強調，船公司一定會密切注意此事，同時會預估貨源減少多少，船隻數量和噸位必須跟著調整，一般來說，若航線屬於數家船公司聯盟經營時，船隻數的調整會慢一些，若屬自營船隻，可以隨時調整。

陽明海運總經理林文博說，貿易戰對大型船公司相當不利，衝擊會愈大，但他相信這大型船公司不會在貨量少的時候再打運價戰，因此近來罕見聽到全球前兩大貨櫃船公司馬士基集團(Maersk)和MSC公司跳出來呼籲，貨櫃船公司若是沒有獲利，服務品質不會提升。

林文博認為，危機就是轉機，貨櫃船公司會因應調整，或許狀況不會那麼悲觀。（編輯：趙蔚蘭）1070620

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
日本大阪強震災情

日本大阪強震災情

故宮紀念鄭問 首展台灣漫畫

故宮紀念鄭問 首展台灣漫畫

川金會新加坡現場直擊

川金會新加坡現場直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
日本大阪強震災情
日本大阪強震災情
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP