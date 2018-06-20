美中貿易戰 陽明董座：勢必影響海運界

（中央社記者韋樞台北20日電）美中貿易戰開打，相互向對方祭出高關稅。陽明海運董事長謝志堅表示，貿易戰沒那麼容易發生，雙方還有得「喬」，但船公司會密切注意此事，及早因應船隻調度問題。



謝志堅表示，美中貿易戰準備開打，海事研究機構Alphaliner其實上個月已評估過美中貿易戰對海運的影響，今年貨艙供給量5.8%，而貨量從原本預估的5.3%降到4.5%，顯示有可能因美中貿易戰開打後，勢必影響海運界。



不過謝志堅認為，美中貿易戰沒那麼容易發生，因為若是美中貿易戰真的開打，美國的民眾會逐漸感受到物價莫名貴了好幾成，民眾發出不同的聲音自然會影響美國政府的政策，迫使美國政府必須調整政策。



此外，中國大陸向美國採購最多的是石油、農產品和汽車。謝志堅表示，美國頁岩油每天產量近千萬桶，其中有很多是賣給中國大陸，若是美國的石油價格比中東等別國貴，自然賣不出去，美國的石油出口就會有問題；此外，美國農產品出口最大量還是中國大陸，這些農業州的選民大都支持現任總統川普，萬一中國大陸不買或減少買美國農產品，勢必會影響川普的支持度，所以美中雙方勢必還有得「喬」。



謝志堅強調，船公司一定會密切注意此事，同時會預估貨源減少多少，船隻數量和噸位必須跟著調整，一般來說，若航線屬於數家船公司聯盟經營時，船隻數的調整會慢一些，若屬自營船隻，可以隨時調整。



陽明海運總經理林文博說，貿易戰對大型船公司相當不利，衝擊會愈大，但他相信這大型船公司不會在貨量少的時候再打運價戰，因此近來罕見聽到全球前兩大貨櫃船公司馬士基集團(Maersk)和MSC公司跳出來呼籲，貨櫃船公司若是沒有獲利，服務品質不會提升。



林文博認為，危機就是轉機，貨櫃船公司會因應調整，或許狀況不會那麼悲觀。（編輯：趙蔚蘭）1070620