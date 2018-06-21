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北市十大豪宅出爐 指標案挑戰每坪300萬

發稿時間：2018/06/21 11:33

最新更新：2018/06/21 11:33

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（中央社記者韋樞台北21日電）房市研究單位住展雜誌統計今年台北市十大豪宅排名，其中每坪挑戰新台幣300萬元的「ONE PARK TAIPEI元利信義聯勤」和「陶朱隱園」，讓一般民眾望而卻步。

住展雜誌依目前台北市線上銷售中、預計今年開賣的豪宅中，排名成交價或預估價最高的前十大豪宅案，分別是位於大安區的「ONE PARK TAIPEI元利信義聯勤」及「和平大苑」，中山區「西華富邦」、中正區「松濤苑」，以及信義區「琢白」、「冠德信義」、「陶朱隱園」、「文心信義」、「皇翔御琚」，松山區「華固名鑄」。

住展雜誌企研室經理何世昌表示，十大豪宅案中，以「ONE PARK TAIPEI元利信義聯勤」與「陶朱隱園」預估價最高，均有挑戰每坪300萬元實力，其次是「西華富邦」的每坪290萬元，最「親民」的是採取讓利策略的「華固名鑄」，預估最高成交價約每坪210萬元至220萬元。

何世昌估算，這十大豪宅案總價動輒數億元，即使一般民眾只中一次樂透，恐怕還是買不起。

何世昌分析，北市十大豪宅中信義區占了5個最多，但因供給量大、買方選擇與比價標的多，反而有議價優勢，所以價格無法強硬。反而大安森林公園、大直重劃區與植物園週邊的豪宅單價已超越信義計畫區，讓傳統印象中的最貴區段受到挑戰。

他強調，今年高價新豪宅案的成交單價可能踩到每坪300萬元的彭淮南防線，但現在房市是買方市場而非多頭市場，預估豪宅成交價即使出現天價，也只是演獨角戲，而不致出現以往豪宅案對周邊房價造成的「漣漪效應」或「跟漲效應」。

資料顯示，「ONE PARK TAIPEI元利信義聯勤」位在大安森林公園第一排，基地逾2000坪，建築與室內設計均由國外名家操刀，此案高樓層預估成交單價達260萬元到280萬元，頂樓有挑戰每坪300萬元的實力。

旋轉外觀的「陶朱隱園」採用高樓層植樹等諸多罕見設計為此案最大賣點，市場傳每戶總價逾10億元。何世昌說，由於設計太特殊，很難用傳統方法估價。一般認為此案成交單價有機會達300萬元，但如何說服更多富豪客戶買單是銷售關鍵。（編輯：張良知）1070621

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