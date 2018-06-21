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佳世達集團系統軟體整合 互補提升營運多面向

發稿時間：2018/06/21 12:48

最新更新：2018/06/21 12:48

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（中央社記者潘智義台北21日電）佳世達科技董事長暨總經理陳其宏今天在股東會表示，佳世達持續轉型奏效，將持續規劃安排各成員合作，從製造、聯合採購、通路共享產生加乘效益。

陳其宏表示，佳世達旗下友通跟拍檔從單點產品，轉向系統及軟硬整合，藉由大聯盟成員互補效應，提升營運多面向。

他說，從友通布局來看，在佳世達的大聯盟下提供製造、經濟規模、產品整合來發揮綜效，讓友通從版卡跨足到多領域系統產品，同時能切入特殊需求的客戶，透過佳世達得到工廠跟整合者的資源，增加獲利。

另外，考量工業電腦（IPC）業態變化，友通持續以併購強化自動化、醫療與交通運輸等垂直應用領域。

至於物聯網布局，陳其宏看好未來5G發展，目前佳世達已是明泰第一大股東，明泰於網路通訊技術能量好，布局車聯網及5G扎實，同時能跟友通、拍檔及佳世達產生互補，在集團中扮演重要的角色。

他說，將持續放大高附加價值產品影響力，在醫療事業上，做到醫院營運健康，持續加強重點專科，目前南京醫院眾多科室陸續通過了南京醫院協會組織的省、市、軍隊專家組的審核，被正式確認為南京市醫學重點專科。

另外，超音波跟口腔在中國市場有不錯機會，效益會於明年逐漸發酵；佳世達旗下明基透析跟虹韻助聽器也正積極布建通路。（編輯：蘇志宗）1070621

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