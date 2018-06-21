國發基金注資如興併購玖地 黃國昌：內幕重重

（中央社記者范正祥台北21日電）時代力量立法委員黃國昌今天指出，國發基金挹注台灣如興公司併購中國玖地公司內幕重重，他質疑，「如興與玖地聯手詐騙台灣、錢進中國」。



黃國昌在時代力量立法院黨團召開記者會，質疑國家發展委員會旗下國發基金淪為中共國企滲透台灣企業的幫兇，造成中國假帳淘空台灣的惡果，要求國發基金、如興紡織董事長陳仕修、玖地集團創辦人孫瑒，對外說清楚、講明白。



黃國昌表示，贊成將國發基金用來促進產業升級與轉型。但是國發基金用台灣納稅人的錢所做的第一個投資案如興紡織，過去一段時間，外界已經多有質疑，包括去併購中國的玖地集團，「到底是我們去併購人家，還是我們被人家併購」。



他說，經果幾個月透過各式各樣管道得到資訊，發現這是個離譜案子。國家基金投資協助如興近新台幣15億元，「結果請來了中國貪腐的官二代來吸台灣的血」。



談及相關質疑，黃國昌表示，他首先要請教最簡單問題，如興董事會及國發基金派到如興的董事，是否清楚在中國玖地的倉庫有多少存貨。因為就連在中國那邊第一線管理的人都不知道，沒有財產資產編號，也不清楚貨物進出的狀況。



他也質疑，現在實際掌控如興的是孫瑒，中高階台灣管理階層一個個被清出公司。



黃國昌再問，如興在中國的相關財務查核是怎麼做的。相關各方是否知道孫瑒的玖地集團在中國欠了多少錢，財務黑洞有多深，「我掌握的數據看了都快暈倒」。



與黃國昌一起追查此案的時代力量新北市議員參選人彭盛韶和新竹市議員參選人林彥甫也出席了記者會。



彭盛韶質疑，如興的實際經營已快被中國人士架空，孫瑒是總經理和董事。孫瑒的背景和經歷是什麼，「其父是不是中共副部級的高官，其母是否為人大代表」。



林彥甫說，中共的國營企業已滲透到台灣的上市公司。玖地集團在中國的財務嚴重，深不見底，內部假帳嚴重，他質疑國發會派駐在如興的董事代表有無掌握。（編輯：林淑媛/張良知）1070621