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穎漢股東會通過配息2元 董事長胡炳南續任

發稿時間：2018/06/21 13:08

最新更新：2018/06/21 13:08

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（中央社記者鍾榮峰台南21日電）穎漢科技今天召開股東會，通過配發現金股利每股新台幣2元。股東會也順利改選董事。股東會後公司也召開新任董事會，董事一致推舉胡炳南續任董事長。

觀察上半年營運表現，穎漢第2季動能持續回溫，法人預估單季營收可較去年同期成長。

從獲利來看，穎漢首季單季獲利低於去年同期，不過目前新台幣兌美元匯率表現不差，且北美出貨看佳，法人表示，穎漢毛利率持續改善，加上首季約0.17億元匯損，第2季可望回沖，第2季獲利將扭轉首季衰退明顯成長，預期今年上半年穎漢獲利可望年成長15%。

展望下半年，穎漢在印度及中東等新興市場動能穩健，其中印度汽機車零組件市場需求增加，帶動汽機車管件出貨及機台出貨成長，以現階段印度在手訂單增溫預估，穎漢在印度今年營收估將有20%到30%成長。

此外，印度機台逐步走向高階，有利穎漢毛利率走升，若下半年美元持續走升趨勢不變，法人預估穎漢今年下半年獲利表現將優於上半年。

穎漢去年合併營收新台幣15.05億元，年增8.12%，創下歷史新高，稅後淨利1.4億元，每股稅後淨利2.24元。今年自結前5月合併營收5.81億元，較去年同期小幅成長0.86%。

穎漢科技主要是提供彎管機、切管機及管端成型機等全自動整廠設備及工具機的製造廠商，主要客戶多為國際汽車排氣系統Tier1零組件供應商，前5大客戶包括YLM USA、Tenneco集團、J&S MACHINE INC.、CHANG-DAE、Faurecia集團等，前5大客戶營收占比約4成多。（編輯：李信寬）1070621

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