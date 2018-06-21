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台灣金聯第8年推平價屋案 兩週熱銷近5成

發稿時間：2018/06/21 15:30

最新更新：2018/06/21 15:30

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（中央社記者蔡怡杼台北21日電）台灣金聯今年連續第8年推出平價屋專案活動，預計6月27日申購登記截止，根據台灣金聯統計，平價屋專案自6月6日推出以來，再現搶購熱潮，累計至6月20日止，兩週銷售率已近5成。

台灣金聯公司董事長鄭明華指出，目前不動產景氣仍在盤整，但平價屋專案推出以來，看屋人潮眾多，尤其，本次活動總價最便宜位於屏東縣潮州鎮新台幣66萬元的透天厝，曾出現40分鐘就有60組的看屋人潮，顯然平價宅還是民眾購屋的主流，因此，活動推出2週即有近5成的申購率，物件成交天數短，已打破業界紀錄，令人刮目相看。

鄭明華表示，截至6月20日止，此次活動人氣屋為屏東潮州太平路228萬元的華廈共有17人登記，最便宜的潮州66萬元透天厝也有7人登記。

至於雙北地區，鄭明華說，各物件出現看屋熱潮，雖較市價便宜，但因總價相對較高，預料到最後一個週休假日才會出手登記，可能再引發一波搶購登記人潮。

台灣金聯表示，目前台北市最高及最低總價的成功國宅、北投大同街均已有人登記。捷運南勢角站共構的「南方之星」商辦也有3戶已經受理登記。台北市詔安街、新北市三重區仁愛街、新北市金山區山城路、新北市板橋區民生路三段等熱門物件也有多人登記。另外，桃園市中壢區、龍潭區等物件也都傳出捷報。

台灣金聯指出，平價宅回饋專案採登記購買制，有意購買者可在6月27日前，持身分證件親洽台灣金聯或各業務處，或填妥申請書後郵寄至台北市南京東路二段85號12樓或各地業務處，並同時繳交相關要約保證金新台幣3萬元及手續費1000元，完成申購登記。

若有多人登記購買的物件，台灣金聯預計在7月9日辦理公開抽籤決定買主，同時辦理汽車、蘋果i8 plus 64G手機及Dyson三合一涼暖空氣清淨機、吹風機等價值約126萬餘元的居家生活用品大禮抽獎。（編輯：張均懋）1070621

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